Türkiye mide bulandıran olayı konuşuyor! Yörük kızı Müslüme’nin babası çıkan Hasan Yağal’a ünlü isimler öfke kustu!

Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Öte yandan yapılan DNA incelemelerinde Yağal'ın Müslüme'nin ablasının da babası olduğu belirlendi. Diğer taraftan yapılan ilk analizde dede ile DNA uyumu belirlenen Müslüme'nin ileri tetkikler için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.