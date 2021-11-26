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Haberler Galeri Türkiye mide bulandıran olayı konuşuyor! Yörük kızı Müslüme'nin babası çıkan Hasan Yağal'a ünlü isimler öfke kustu!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 15:25

Türkiye mide bulandıran olayı konuşuyor! Yörük kızı Müslüme'nin babası çıkan Hasan Yağal'a ünlü isimler öfke kustu!

3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra, evinden 7 kilometre uzakta cansız bir şekilde bulunmuştu. Küçük kız Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası ortaya çıkan gerçekler ise mide bulandıran türden oldu. Son dakika olarak gündeme düşen ayrıntılarda tutuklanan Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'ın öz babası olduğu ortaya çıkmıştı. SABAH Gazetesi'nin ulaştığı DNA sonuçları sonrası sosyal medyada infial yaratan skandal olaya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Aralarında Demet Akalın ve Alişan'ın da olduğu ünlü isimler, gelinine tecavüz eden, cansız bedenine ulaşılan Müslüme ve ablasının gerçek babası olduğu belirlenen Hasan Yağal'a tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirdiler...

Türkiye mide bulandıran olayı konuşuyor! Yörük kızı Müslüme’nin babası çıkan Hasan Yağal’a ünlü isimler öfke kustu!

Mersin Gülnar'da kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı.

Türkiye mide bulandıran olayı konuşuyor! Yörük kızı Müslüme’nin babası çıkan Hasan Yağal’a ünlü isimler öfke kustu!

Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi. Öte yandan yapılan DNA incelemelerinde Yağal'ın Müslüme'nin ablasının da babası olduğu belirlendi. Diğer taraftan yapılan ilk analizde dede ile DNA uyumu belirlenen Müslüme'nin ileri tetkikler için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Türkiye mide bulandıran olayı konuşuyor! Yörük kızı Müslüme’nin babası çıkan Hasan Yağal’a ünlü isimler öfke kustu!

MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİNE 10 GÜN SONRA ULAŞILDI

10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşımıştı.. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşlarına boğulmuştu.

Türkiye mide bulandıran olayı konuşuyor! Yörük kızı Müslüme’nin babası çıkan Hasan Yağal’a ünlü isimler öfke kustu!

EKİPLERİ TERSE YÖNLENDİRDİLER İDDİASI

Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendiği belirlenmiş bu durum tepkilere sebep olmuştu. Annesi Selvi Yağal'ın ceset bulunduktan sonra yaptığı duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti.

Türkiye mide bulandıran olayı konuşuyor! Yörük kızı Müslüme’nin babası çıkan Hasan Yağal’a ünlü isimler öfke kustu!

Müslüme'nin cesedinin bulunduğu sırada alt tarafının çıplak olduğu ve vücudunda çürüme başladığı öğrenilmişti.

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