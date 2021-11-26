Giriş Tarihi: 26.11.2021 14:33Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 15:25
Türkiye mide bulandıran olayı konuşuyor! Yörük kızı Müslüme'nin babası çıkan Hasan Yağal'a ünlü isimler öfke kustu!
3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal, Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra, evinden 7 kilometre uzakta cansız bir şekilde bulunmuştu. Küçük kız Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası ortaya çıkan gerçekler ise mide bulandıran türden oldu. Son dakika olarak gündeme düşen ayrıntılarda tutuklanan Müslüme Yağal'ın dedesiHasan Yağal'ın öz babası olduğu ortaya çıkmıştı. SABAH Gazetesi'nin ulaştığı DNA sonuçları sonrası sosyal medyada infial yaratan skandal olaya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Aralarında Demet Akalın ve Alişan'ın da olduğu ünlü isimler, gelinine tecavüz eden, cansız bedenine ulaşılan Müslüme ve ablasının gerçek babası olduğu belirlenen Hasan Yağal'a tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirdiler...