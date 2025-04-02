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Haberler Galeri Volkan Konak'ın vasiyetiyle ilgili gerçeği köy muhtarı açıkladı! Meğer 3 ay önce köye gidip...
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:56

Volkan Konak'ın vasiyetiyle ilgili gerçeği köy muhtarı açıkladı! Meğer 3 ay önce köye gidip...

Konser verdiği sırada kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanarak cenaze namazı kılındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi İstanbul'daki cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon'a gönderildi. Konak'ın cenaze töreninde küçük kızı Duru'nun gözyaşları ve eşinin feryatları ise yürekleri dağladı...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Volkan Konak’ın vasiyetiyle ilgili gerçeği köy muhtarı açıkladı! Meğer 3 ay önce köye gidip...

Usta sanatçı için bugün İstanbul Levent Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Volkan Konak'ın ani kaybının ardından sevenlerinin cenazesine katılmasının yanı sıra aile üyelerinin de üzgün anları kameralara yansıdı.

Volkan Konak’ın vasiyetiyle ilgili gerçeği köy muhtarı açıkladı! Meğer 3 ay önce köye gidip...

58 yaşındaki Volkan Konak, bayram için KKTC'de çıktığı konserde fenalaştı ve yere yığıldı.

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Volkan Konak’ın vasiyetiyle ilgili gerçeği köy muhtarı açıkladı! Meğer 3 ay önce köye gidip...

Konak'a yapılan ilk müdahalenin ardından, ünlü şarkıcı, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Konak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Volkan Konak’ın vasiyetiyle ilgili gerçeği köy muhtarı açıkladı! Meğer 3 ay önce köye gidip...

AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan KKTC Sağlık Bakanlığı Volakan Konak'ın ölümüne dair yaptığı açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir..." ifadelerini kullandı.

Volkan Konak’ın vasiyetiyle ilgili gerçeği köy muhtarı açıkladı! Meğer 3 ay önce köye gidip...

CANAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

Volkan Konak'ın İstanbul'da düzenlenen cenazesinde eşi Selma Konak, tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. "Volkan! Beni nasıl bıraktın" feryatları ise yürekleri dağladı.