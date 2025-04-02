Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
10:56
Volkan Konak'ın vasiyetiyle ilgili gerçeği köy muhtarı açıkladı! Meğer 3 ay önce köye gidip...
Konser verdiği sırada kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanarak cenaze namazı kılındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi İstanbul'daki cenaze töreninin ardından havayolu ile memleketi Trabzon'a gönderildi. Konak'ın cenaze töreninde küçük kızı Duru'nun gözyaşları ve eşinin feryatları ise yürekleri dağladı...