Giriş Tarihi: 03.04.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
16:24
Volkan Konak'ın vefatına ilişkin KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yeni açıklama! "Ne yazık ki..."
Konser verdiği sırada kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak son yolculuğuna uğurlandı. KKTC'de verdiği konser esnasında fenalaşan ünlü türkücü, aniden yere yığılmasının yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Konak'a yapılan müdahale ve süreçle ilgili olarak ise KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi! İşte detaylar...