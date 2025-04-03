Volkan Konak'ın vefatına ilişkin KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yeni açıklama! "Ne yazık ki..."

Ayrıca belirtmek isteriz ki, son bir yıl içerisinde her türlü acil müdahaleye olanak sağlayabilen tam donanımlı 15 yeni ambulans hizmete alınmıştır ve kalp krizleri başta olmak üzere her türlü acil vakaya müdahale edebilecek en yeni donanıma sahip ambulanslarımız mevcuttur. Basında yer aldığı gibi ambulans uzak bir noktadan değil, en yakın merkez olan İskele'den yola çıkmıştır.