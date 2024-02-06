Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! 52 yıllık çifti ilk kez duyanlar şaştı kaldı!

Giriş Tarihi: 06.02.2024 06:25
Yedi Bela Hüsnü, Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Tokatçı ve dahası... Birçok Yeşilçam filminden aşina olduğumuz Şevket Altuğ, televizyonda da unutulmaz işlere adını yazdırdı. Perihan Abla'nın Şakir'i, Süper Baba'nın Fiko'su ve son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyiciyle buluşmuştu Şevket Altuğ... Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan 80 yaşındaki usta oyuncu Şevket Altuğ'un 52 yıllık eşinin de Yeşilçam'ın yıldızı olduğunu ilk kez öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i, Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ'un eşi Süt Kardeşler'in güzel Afife'si Jale Altuğ...