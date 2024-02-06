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Haberler Galeri Yedi Bela Hüsnü'nün düzenbaz Cemal'i Şevket Altuğ'un eşi Yeşilçam'ın güzeli çıktı! 52 yıllık çifti ilk kez duyanlar şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 06:25

Yedi Bela Hüsnü'nün düzenbaz Cemal'i Şevket Altuğ'un eşi Yeşilçam'ın güzeli çıktı! 52 yıllık çifti ilk kez duyanlar şaştı kaldı!

Yedi Bela Hüsnü, Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Tokatçı ve dahası... Birçok Yeşilçam filminden aşina olduğumuz Şevket Altuğ, televizyonda da unutulmaz işlere adını yazdırdı. Perihan Abla'nın Şakir'i, Süper Baba'nın Fiko'su ve son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyiciyle buluşmuştu Şevket Altuğ... Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan 80 yaşındaki usta oyuncu Şevket Altuğ'un 52 yıllık eşinin de Yeşilçam'ın yıldızı olduğunu ilk kez öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i, Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ'un eşi Süt Kardeşler'in güzel Afife'si Jale Altuğ...

Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! 52 yıllık çifti ilk kez duyanlar şaştı kaldı!

'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' 'Tokatçı' 'Yedi Bela Hüsnü' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan şimdilerde 80 yaşında olan usta sanatçı Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! 52 yıllık çifti ilk kez duyanlar şaştı kaldı!

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti.

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Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! 52 yıllık çifti ilk kez duyanlar şaştı kaldı!

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! 52 yıllık çifti ilk kez duyanlar şaştı kaldı!

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Şevket Altuğ, geçtiğimiz aylarda bir berberde görüntülenmişti. Altuğ'un fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

Yedi Bela Hüsnü’nün düzenbaz Cemal’i Şevket Altuğ’un eşi Yeşilçam’ın güzeli çıktı! 52 yıllık çifti ilk kez duyanlar şaştı kaldı!

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ...

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