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Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:54 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:06

Yeni baba olmuştu! Bir dönemin popüler damadı Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! "Baba olamayacağım diyordum ama..."

Bir dönemin fenomen yarışmalarından "Gelinim Olur Musun?" ile ünlenen Caner Toygar, aradığı aşkı sonunda bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Caner ve Merve Toygar çiftinden mutlu haber gelmiş, kız çocuklarını kucaklarını aldıklarını duyurmuşlardı. Esra Erol'un muhabiri Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde duygularını anlattı...

Yeni baba olmuştu! Bir dönemin popüler damadı Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Baba olamayacağım diyordum ama...

19 yıl önce yayınlanan "Gelinim Olur musun?" adlı fenomen yarışmada, Tülin ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Caner Toygar, bugünlerde Esra Erol'un programında muhabir olarak görev yapıyor.

Yeni baba olmuştu! Bir dönemin popüler damadı Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Baba olamayacağım diyordum ama...

Geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren Toygar'ın nikahında ise, Esra Erol ve eşi Ali Özbir şahitlik yapmıştı.

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Yeni baba olmuştu! Bir dönemin popüler damadı Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Baba olamayacağım diyordum ama...

Bebeğinin cinsiyetini de programda öğrenen Caner, sonunda bebeklerine paylaştıklarını ise sosyal medya hesabında bu paylaşımlarla duyurdu...

Yeni baba olmuştu! Bir dönemin popüler damadı Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Baba olamayacağım diyordum ama...

'Ve prensesim doğdu hoş geldin kuzum' notuyla paylaştığı fotoğrafa ise tebrik yorumları yağmıştı.

Yeni baba olmuştu! Bir dönemin popüler damadı Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! Baba olamayacağım diyordum ama...

İşte o andan başka bir kareyi de böyle paylaştı...

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