Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
16:06
Yeni baba olmuştu! Bir dönemin popüler damadı Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde anlattı! "Baba olamayacağım diyordum ama..."
Bir dönemin fenomen yarışmalarından "Gelinim Olur Musun?" ile ünlenen Caner Toygar, aradığı aşkı sonunda bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Caner ve Merve Toygar çiftinden mutlu haber gelmiş, kız çocuklarını kucaklarını aldıklarını duyurmuşlardı. Esra Erol'un muhabiri Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde duygularını anlattı...