Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde duygularını anlattı! "Baba olamayacağım diyordum ama..." | Video

Bir dönemin fenomen yarışmalarından "Gelinim Olur Musun?" ile ünlenen Caner Toygar, geçtiğimiz aradığı aşkı sonunda bulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Caner ve Merve Toygar çiftinden mutlu haber gelmiş, kız çocuklarını kucaklarını aldıklarını duyurmuşlardı. Esra Erol'un muhabiri Caner Toygar canlı yayında gözyaşları içinde duygularını anlattı...