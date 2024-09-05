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Haberler Galeri Yılın düğününe havalı giriş! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gelin arabası yerine sürat teknesi süsledi!
Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 07:41

Yılın düğününe havalı giriş! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gelin arabası yerine sürat teknesi süsledi!

Dün gece sanat, iş ve spor camiasının ünlü isimlerinin akın ettiği Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın görkemli düğününün yankıları sürüyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya dün gerçekleşen muhteşem düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğün yalıda olunca 4. kez evlenen Acun Ilıcalı, gelin Ayça Çağla Altunkaya'yı almaya gelin arabası ile değil sürat teknesi ile gitti. İşte Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya düğününden çok özel anlar...

Yılın düğününe havalı giriş! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gelin arabası yerine sürat teknesi süsledi!

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftinden geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmişti. Uzun süredir evlenecekleri konuşulan Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya sonunda muradına erdi.

Yılın düğününe havalı giriş! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gelin arabası yerine sürat teknesi süsledi!

Dün akşam saatlerinden Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen düğün öncesi Altunkaya'nın sosyal medya paylaşımları dikkat çekmişti.

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Yılın düğününe havalı giriş! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gelin arabası yerine sürat teknesi süsledi!

HAZIRLIK AŞAMASINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI!

Önce gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın hazırlık aşaması sosyal medyada paylaşıldı.

Yılın düğününe havalı giriş! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gelin arabası yerine sürat teknesi süsledi!

GELİNLİĞİYLE POZ VERDİ

Altunkaya ardından gelinliğiyle poz verdi.

Yılın düğününe havalı giriş! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gelin arabası yerine sürat teknesi süsledi!

DÜĞÜNE GİDERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Düğün yalıda olunca damat Acun Ilıcalı da gelini sürat teknesi ile almaya geldi.

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