Yılın düğününe havalı giriş! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya gelin arabası yerine sürat teknesi süsledi!

Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
07:41
Dün gece sanat, iş ve spor camiasının ünlü isimlerinin akın ettiği Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın görkemli düğününün yankıları sürüyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya dün gerçekleşen muhteşem düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğün yalıda olunca 4. kez evlenen Acun Ilıcalı, gelin Ayça Çağla Altunkaya'yı almaya gelin arabası ile değil sürat teknesi ile gitti. İşte Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya düğününden çok özel anlar...