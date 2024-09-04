Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya bugün evleniyor... Yılın düğününe hazırlıktan ilk kare geldi | Video

Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikâh masasına oturuyor. Çift bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda mutluluğa 'evet' diyecek.