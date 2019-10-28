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Bugatti Veyron'u görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!

Bugatti Veyron'u görenlerin gözleri kanadı! 'Yok artık' dedirtti!

Bugatti, Ferrari, Pagani veya Lamborghini gibi markaların araçları çoğu kişinin hayalini süslüyor. Bahsettiğimiz markalara ait araçların fiyatları yüz binlerce, hatta milyonlarca doları bulabiliyor. Bu yüzden herkese hitap etmiyorlar. Bazı kişiler ise hayal ettikleri spor otomobile kavuşmak için kendi aracının veya hurdadan aldıkları bir aracın dış görünüşünü değiştiriyor. Gerçekten de başarılı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ancak bu tür projeler kötü de sonuçlanabiliyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





