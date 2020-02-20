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A vitaminine ihtiyaç duyduğumuzu gösteren 7 işaret

Vitaminlerin sağlığımız üzerindeki etkileri yadsınamayacak kadar fazla. de bunlardan biri. bir görüşün, sağlıklı işleyen bir üreme sisteminin ve pürüzsüz bir cildin mimarı A vitaminidir. Birçok gıdada bulunan bu vitaminin eksikliği özellikle büyüme çağı ve hamilelik döneminde ciddi sıkıntılara yol açabilir. , yeterli düzeyde A vitamini almazsak vücudumuzda neler meydana gelir? A vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? A vitamini içeren besinler nelerdir? için haberimize buyurun...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 10:12
A vitaminine ihtiyaç duyduğumuzu gösteren 7 işaret

1-KURU GÖZ SENDROMU
eksikliğinin en önemli belirtilerinden biri yetersiz gözyaşı üretimi yani kuru göz sendromudur. Eğer bu rahatsızlık uzun süre devam ederse kornea yapısının tamamen zayıflamasına ve görme kaybına yol açabilir.

A vitaminine ihtiyaç duyduğumuzu gösteren 7 işaret

2-GEBE KALMADA SORUNLAR
Gebe kalmayla ilgili sorun yaşıyorsanız depolarınızı mutlaka kontrol ettirin. A vitamininden zengin beslenmek hem erkeklerin hem de kadınların üreme sağlığı üzerinde çok başarılı sonuçlar verir. A vitamini açısından zengin besinler tüketmek, doğurganlığı artırabilir. Ayrıca gebelikte düşüğe yol açabileceğinden dikkatli davranmak çok önemli.

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A vitaminine ihtiyaç duyduğumuzu gösteren 7 işaret

3-AKNE
cilt dokusunu onarma gücüne sahiptir. Eksikliği durumunda yüzde kuruma veya sivilcelenmeye yol açabilecek aşırı yağlanma görülebilir. Bu nedenle birçok uzman A vitaminini akne ile ilgili problemleri tedavi etmek için kullanır.

A vitaminine ihtiyaç duyduğumuzu gösteren 7 işaret

4-YARALARIN GEÇ İYİLEŞMESİ
Kolajen üretimi sayesinde vücut yaraları kısa sürede iyileşir. Vücuttaki kolajen üretimi yeterli düzeyde olursa bu, sentezine de yardımcı olur. Eğer cildinizdeki yaraların geç iyileştiğini fark ederseniz havuç, portakal, süt ve kırmızı et gibi A vitamini içeren yiyecekleri ne sıklıkla tükettiğinizi bir kere daha gözden geçirin.

A vitaminine ihtiyaç duyduğumuzu gösteren 7 işaret

5-GECE KÖRLÜĞÜ
Yetersiz alımı "nyctalopia" olarak da bilinen gece körlüğüne yol açabilir. Bu durumda loş ortamlarda, göz sisteminin sahip olması gereken keskinlik zayıflar ve karanlıkta görmek zor hale gelebilir.

A vitaminine ihtiyaç duyduğumuzu gösteren 7 işaret

6-CİLTTE KURULUK
, vücudun cilt dokusunu onarmak için ihtiyaç duyduğu nemi sağlamada önemli bir role sahiptir. A vitamini eksikliğinde cilt o kadar kurur ki sanki yaralanmış gibi kırmızı bir renk alır. Egzama gibi pullanan ciltte, aşırı kaşıntı da görülebilir.

A vitaminine ihtiyaç duyduğumuzu gösteren 7 işaret

7-BÜYÜME GERİLİĞİ
Bu, özellikle bebeklerde ve çocuklarda en çok dikkat edilmesi gereken işaretlerdendir. Özellikle gebeliğin üçüncü ayından itibaren almak ve çocukluk döneminden itibaren A vitamininden zengin beslemek, çocuğun görme sağlığından bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar büyük faydalar sağlar. Unutmayın: olan bir çocuk yaşıtlarından daha yavaş büyür. Kaynak: Pembenar

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