A vitaminine ihtiyaç duyduğumuzu gösteren 7 işaret

7-BÜYÜME GERİLİĞİ

Bu, özellikle bebeklerde ve çocuklarda en çok dikkat edilmesi gereken işaretlerdendir. Özellikle gebeliğin üçüncü ayından itibaren A vitamini almak ve çocukluk döneminden itibaren A vitamininden zengin beslemek, çocuğun görme sağlığından bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar büyük faydalar sağlar. Unutmayın: A vitamini eksikliği olan bir çocuk yaşıtlarından daha yavaş büyür. Kaynak: Pembenar