A vitaminine ihtiyaç duyduğumuzu gösteren 7 işaret

Vitaminlerin sağlığımız üzerindeki etkileri yadsınamayacak kadar fazla. A vitamini de bunlardan biri. Keskin bir görüşün, sağlıklı işleyen bir üreme sisteminin ve pürüzsüz bir cildin mimarı A vitaminidir. Birçok gıdada bulunan bu vitaminin eksikliği özellikle büyüme çağı ve hamilelik döneminde ciddi sıkıntılara yol açabilir. Peki, yeterli düzeyde A vitamini almazsak vücudumuzda neler meydana gelir? A vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? A vitamini içeren besinler nelerdir? Öğrenmek için haberimize buyurun...