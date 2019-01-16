Bu besinler boğaz ağrısına iyi geliyor!

BOĞAZ AĞRILARINA KARŞI KEREVİZİ ÇİĞ TÜKETİN
En sağlıklı sebzelerden kereviz çiğ tüketildiğinde, boğaz ağrılarının giderilmesine daha çok katkı sağlar. Sert bir sebze olduğu için rendeleyebilir ve üzerine bol limon sıkarak tüketebilirsiniz. Kerevizin içerisinde C vitamini, potasyum, magnezyum, sodyum ve demir bol miktarda bulunur. Kerevizin neredeyse yüzde 75'i su, yüzde 25'i liftir. Bu yüzden oldukça alkalize edici özelliktedir. Düzenli olarak tüketmek boğaz hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.