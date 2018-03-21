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Gereğinden fazla su yı bozuyor

Giriş Tarihi: 21.03.2018 21:59 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 22:19
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Gereğinden fazla su yı bozuyor
Gereğinden fazla su metabolizmayı bozuyor

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir açıklama yapan Uz. Dr. Ferit Arğun, su ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Birleşmiş Milletler 1993'te aldığı bir karar ile 22 Mart "Su Günü" kabul edildi. Su hayatın temel kaynağı, olmazsa olmaz içeceğimiz. Her hastalığa faydası var, vücudun doğal koruyucusu olan su hakkında bilinenin aksine belli bir miktardan fazla su içmenin zararlı olabileceğini ne kadar su tüketmeliyiz, fazla su tüketimi hangi sorunlara neden olur gibi sorulara Dâhiliye Uzmanı Ferit Arğun cevap verdi.

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Gereğinden fazla su yı bozuyor
Gereğinden fazla su metabolizmayı bozuyor

BOL BOL SU İÇMEYİN

Ferit Arğun, günde 1,5-2 litre civarında bir su tüketiminin önerildiğini söyledi ancak bazı durumlarda miktarın değişkenlik gösterebileceğine dikkat çekti; "Su tüketimi, hava sıcaklığı, kişi sı, günlük alınan besin miktarı, vücut kitle endeksi, yaşadığı bölgenin iklimi ve yaşam koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Ama normal koşullarda, bol bol su için ve bunu 1,5-2 litre ile sınırlandırın deriz. Su tüketimini zorunluluk olarak algılamayın ama sudan da eksik kalmayın, su elinizde olsun, erişimi kolay olsun" dedi.

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Gereğinden fazla su yı bozuyor
Gereğinden fazla su metabolizmayı bozuyor

GEREĞİNDEN FAZLA SU METABOLİZMAYI BOZAR

"Vücudumuzda osmostat dediğimiz, vücutta olması gereken suyun seviyesini ayarlayan belirli reseptörler vardır. Bu reseptörler beyinde yer alıyor ve susama hissini oluşturuyor. Bu uyarılar olmadan yani susama hissi gelmeden su içtiğimizde vücudun bizi durduran bir mekanizması yok. Yani vücut susuzluğa karşı korunaklı ve su alınması uyarısı yapar ama fazla su tükettiğine dair bir uyarım yapmaz" diyen Arğun, fazla su tüketiminin psikolojik rahatsızlık belirtisi olabileceğine dikkat çekti, " Alışkanlık halinde, sürekli 5-6 litre gibi su tüketildiğinde bozulur, böbreği yorar ve böbreğin konsantrasyon yeteneğini bozabilir, fazla mineral kaybına neden olabilir. Fazla su tüketimi psikolojik rahatsızlık belirtisi olabilir "dedi.

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Gereğinden fazla su yı bozuyor
Gereğinden fazla su metabolizmayı bozuyor

SU İÇMEK BİLİNCİ BERAKLAŞTIRIR

Uzman Doktor Arğun, "Su en başta bilinç durumunuzu etkiler, su içtikçe daha berrak bir bilinçle güne devam edersiniz, yüzünüzdeki kırışmaları engeller, bağırsak sistemini düzenler, yı hızlandırır, fazla kilo alımını engeller, böbrek taşı, safra kesesi taşının oluşmasını önler. Uzun süre yetersiz su içen kişilerde, hastalıkları başka hastalıklar takip eder" dedi, "Yeterli su tüketimi, dolaşım sistemi için de önemlidir, dolaşım sistemi, gerekli malzemeyi, gerekli yere, gerekli hızda ulaştırır. Dokular arasındaki hareket kapasitesi, kan içindeki hareket kapasitesi artar, su bu kadar önemlidir. Su böbrek için önemlidir, karaciğerin detoksifikasyonu (Organizmanın, kendisi için zararlı olan toksik maddenlerden temizlenmesi) için önemlidir. Vücut için su yıkama fonksiyonu görür, durgun sudan korkun, su akıcı olmalı" ifadelerini kullandı.

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Gereğinden fazla su yı bozuyor
Gereğinden fazla su metabolizmayı bozuyor

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR SUSAMAZ

"Çocuklar sizden su istemez, çocukları susuz bırakmayın, iştah sorunu olan çocukta su eksikliği olabilir. Yaşlıların cildi yaşlandığı gibi beyni de yaşlanıyor, algı ve bilinci düşüyor, su seviyesini vücudun algılama seviyesi de düşer. Yaşlılar susamazlar muhakkak su içirin onlara. Yaşlılara ve çocuklara günde 2 litre su verin."

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Gereğinden fazla su yı bozuyor
Gereğinden fazla su metabolizmayı bozuyor

ŞEKER HASTALARI GÜNDE 5 LT SU İÇEBİLİR


Şeker hastalarının, sık idrara çıktığını ve kaybı dengelemek için fazla su tükettiğini söyleyen Arğun,"Şeker hastaları, fazla suya ihtiyaç duyan hasta olarak değerlendirsin kendini. Örneğin acile gelen şekeri yüksek hastalara hemen su verilir. Şeker hastaları çok su içtiğini sanır oysa kan şekeri yüksek olduğundan idrara çıkar, idrara çıktığı için de su içer. Çok su içtiği için çok idrara çıktığını düşünmesin, tersi durum söz konusu. Şeker hastaları su tüketimini 2 litreden 5 litreye çıkarabilir, bunu anormal olarak algılamalı" dedi.

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Gereğinden fazla su yı bozuyor
Gereğinden fazla su metabolizmayı bozuyor

ÇOK SU İÇEN KADINLAR ENFEKSİYON İYİLEŞTİ YANILGISINA DÜŞÜYOR

Özellikle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonunun çok görüldüğünü belirten Arğun, "Kadınlar fazla su içerler ve idrar yolundaki yanma hissi azaldığı için enfeksiyonun tedavi olduğunu sanır oysa fazla su içtiğiniz için idrarı seyreltirsiniz bu yüzden de yanmanız azalır" ifadelerini kullandı.

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