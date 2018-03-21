Gereğinden fazla su metabolizmayı bozuyor

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir açıklama yapan Uz. Dr. Ferit Arğun, su ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Birleşmiş Milletler 1993'te aldığı bir karar ile 22 Mart "Su Günü" kabul edildi. Su hayatın temel kaynağı, olmazsa olmaz içeceğimiz. Her hastalığa faydası var, vücudun doğal koruyucusu olan su hakkında bilinenin aksine belli bir miktardan fazla su içmenin zararlı olabileceğini ne kadar su tüketmeliyiz, fazla su tüketimi hangi sorunlara neden olur gibi sorulara Dâhiliye Uzmanı Ferit Arğun cevap verdi.