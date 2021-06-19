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Haberler Galeri Kadınları esir alan hastalık: Sistemik Lupus
Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 09:56

Kadınları esir alan hastalık:

Özellikle doğurganlık çağındaki kadınları etkileyen 'un birçok organı etkilediği bildirilse de; en sık cilt, eklem, böbrek ve sistemi üzerinde yıkıcı etkileri var. Peki bu hastalıktan korunmak için nasıl beslenmeli?

SELAHATTİN DÖNMEZ
Kadınları esir alan hastalık: Sistemik Lupus

Tıptaki adı Erimatozus. Otoimmün hastalıklar arasında yer alan, son yıllarda ülkemizde görülme sıklığı da artmaya başlayan kronik bir hastalıktır. Genelde nedeni tam olarak bilinmese de genetik faktörler, hormonal değişiklikler ve bazı çevresel faktörlere maruz kalma hastalığın şiddetini ve riskini etkilediği düşünülmektedir. Çevresel faktörlerin hastalık üzerindeki tetikleyici etkisi tam olarak keşfedilemese de bazı viral enfeksiyonlar ile ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın bu hastalığı aktive ettiği artık bilinmektedir.

Kadınları esir alan hastalık: Sistemik Lupus

Özellikle doğurganlık çağındaki kadınları etkilemektedir. Fakat çocukluk ve erişkinlik döneminde de bu hastalık görülebilmektedir. 'un birçok organı etkilediği bildirilse de; en sık cilt, eklemler, böbrekler, kan hücreleri ve sistemi üzerinde yıkıcı etkileri bilinmektedir. Çocukluk çağında gelişen sistemik Lupus hastalığı daha ağır seyrederken organ tutulumu da yaygın olarak oluşmaktadır. Nefrotik sendromdan kalp kasında iltihaba, akciğerden gastrointestinal sisteme kadar birçok hastalığın gelişmesinde rol oynayabilmektedir.

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Kadınları esir alan hastalık: Sistemik Lupus

PSİKOLOJİYİ ETKİLİYOR

Bu hastalık beş yaşından sonra 16 yaşından önce çocuk ve ergenlerde tanı alabilse de kadınlarda doğurganlık döneminde veya menopoz sonrası yatkınlığın arttığı belirtilmektedir. En belirgin hastalık belirtisi böbrek sorunları ve cildin birçok yerinde kabarık, kızarık yaygın deri lezyonları şeklinde kendini göstermektedir. hastalarında hücre atıklarının temizlenmesi bozulmakta bağışıklık sistemi fazla antikor üretimini tetiklemektedir.

Kadınları esir alan hastalık: Sistemik Lupus

TANI NASIL KONULUYOR?

Uluslararası Klinikleri Birliği tanı için belirli kriterler sıralamıştır. Ağızda ülserasyon, saçta kelliğe varan döküntü, artrit, böbrek ve nörolojik tutulum, kan sayımında bozulmadan en az dördü bir arada eşlik ediyorsa bu kişilere bu hastalığın tanısını koymanın yeterli olduğunu açıklamıştır. Hastalığın tedavisi kişiye özgü olup bulgulara yönelik tedaviler uygulanmaktadır.

Kadınları esir alan hastalık: Sistemik Lupus

maalesef ömür boyu süren bir hastalıktır. Bu sebeple koruyucu beslenme önerileri hayati önem kazanmaktadır. Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için doymuş ya, rafine şekerden arınım bir beslenme, osteoporozdan korunmak için ise mutlaka yeterli kalsiyum içeren besinler tüketimi ve uygun doz D vitamini desteği gerekli olmaktadır.

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