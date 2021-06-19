Kadınları esir alan hastalık: Sistemik Lupus

Tıptaki adı Sistemik Lupus Erimatozus. Otoimmün hastalıklar arasında yer alan, son yıllarda ülkemizde görülme sıklığı da artmaya başlayan kronik bir hastalıktır. Genelde nedeni tam olarak bilinmese de genetik faktörler, hormonal değişiklikler ve bazı çevresel faktörlere maruz kalma hastalığın şiddetini ve riskini etkilediği düşünülmektedir. Çevresel faktörlerin hastalık üzerindeki tetikleyici etkisi tam olarak keşfedilemese de bazı viral enfeksiyonlar ile ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın bu hastalığı aktive ettiği artık bilinmektedir.