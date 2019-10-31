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koruyan süper besin!

Alabaş şeklinden de anlayabileceğiniz üzere turpgiller ailesinin şalgam ve lahanaya benzeyen bir üyesi. A, C ve B vitamininin birçok çeşidini içinde barındıran alabaş; kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir gibi mineraller bakımından da oldukça güçlü bitkilerden. Gerek akciğer için olsun gerek ise de kalın bağırsak için olsun; bu gibi organlara çok iyi geldiği için; olası kanser ihtimalini de en aza indiriyor. Antioksidan özelliği sayesinde koruyucu etki yaratıyor. İşte adeta her derde deva olan alabaşın mucizevi faydaları…

Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 15:07
Kanserden koruyan süper besin!

Alabaş şeklinden de anlayabileceğiniz üzere turpgiller ailesinin şalgam ve lahanaya benzeyen bir üyesi. A, C ve B vitamininin birçok çeşidini içinde barındıran alabaş; kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir gibi mineraller bakımından da oldukça güçlü bitkilerden. Gerek akciğer için olsun gerek ise de kalın bağırsak için olsun; bu gibi organlara çok iyi geldiği için; olası kanser ihtimalini de en aza indiriyor. Antioksidan özelliği sayesinde koruyucu etki yaratıyor. İşte adeta her derde deva olan alabaşın mucizevi faydaları…

Kanserden koruyan süper besin!

ALABAŞIN FAYDALARI NELERDİR?

C vitamini bakımından zengin olan alabaş, güçlü bir antioksidan görevi görür. Bu özelliği sayesinde vücutta mutasyona uğrayıp tümör olmaya meyilli hücrelerin sağlıklarını korur. Kanser oluşumunu engeller. Özellikle akciğer ve bağırsakları temizleyerek buradaki kanser ihtimalini sıfırlar.

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Kanserden koruyan süper besin!

Göz sağlığında en yaygın olan rahatsızlık kataraktır. Katarak oluşumuna neden olan durum ise göz içerisindeki A vitaminin azalmasıdır. A vitamini bakımından zengin olan alabaş bu durumun yaşanmasını önler.

Vücuttaki potasyum dengesi tansiyon rahatsızlığı için önemli bir mineraldir. Bu mineral azalınca hormon bozukluğu ve yüksek tansiyon hatta felç gibi riskli hastalıkların yaşanmasına neden olur. Ancak alabaş içerdiği yüksek potasyum sayesinde vücuttaki oranı dengeler.

Kanserden koruyan süper besin!

Turp gibi alabaşta kuru öksürük ve solunum hastalıklarında olumlu etkiye sahiptir. Kaynatılıp suyu tüketildiğinde özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan enfeksiyona bağlı gelişen göğüs ağrısı ve kuru öksürüğü keser.

Kanserden koruyan süper besin!

Kilo aldırmadan demir oranını yükselten nadir besinlerdendir. Çünkü alabaş lif bakımından zengin olduğundan kilo vermede yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır. Aynı zamanda ise demir oranını artırarak kansızlık gibi ciddi hastalıkların önüne geçer.

Kanserden koruyan süper besin!

Zeka gelişiminde etkili olan selenyum minerali bakımından zengin olduğundan beyin sağlığını da olumlu etkiler. Uzmanlar gelişim çağındaki çocukların ve anne adaylarının tüketmesini tavsiye eder. Ayrıca anne sütünü artıran özelliğe sahiptir.

Sinir hücrelerini sakinleştirerek kişinin rahat bir uyku çekmesini sağlar. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun özellikle sıklıkla uyku problemi çeken hastalarına tavsiye ettiği besinler arasında yer alır. Kronik uykusuzluk için beyaz alabaşı öneren Saraçoğlu, uykudan yarım saat önce çiğ tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kanserden koruyan süper besin!

Kalsiyum minerali kas ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Bu sayede ileri yaşlarda görülme ihtimali olan romatizma ve kemik erimesi gibi hastalıklar önlenmiş olur. Doğada süt kalsiyum bakımından en zengin besin olmasına rağmen, alabaşta süt kadar zengindir.

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