Kanserden koruyan süper besin!

Alabaş şeklinden de anlayabileceğiniz üzere turpgiller ailesinin şalgam ve lahanaya benzeyen bir üyesi. A, C ve B vitamininin birçok çeşidini içinde barındıran alabaş; kalsiyum, potasyum, fosfor ve demir gibi mineraller bakımından da oldukça güçlü bitkilerden. Gerek akciğer için olsun gerek ise de kalın bağırsak için olsun; bu gibi organlara çok iyi geldiği için; olası kanser ihtimalini de en aza indiriyor. Antioksidan özelliği sayesinde kanserden koruyucu etki yaratıyor. İşte adeta her derde deva olan alabaşın mucizevi faydaları…