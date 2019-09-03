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olmanın faydaları da var!

Kelsiniz ve üzülüyor musunuz? olmanın faydaları da varmış. Zira erkekler daha zeki, dominant ve yüksek statü sahibi görülüyor.

Giriş Tarihi: 03.09.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 11:32
Üzülmeyin! Kel olmanın faydaları da var!

Vikingler kelliğe karşı kaz dışkısı kullanırmış. Antik Yunan doktoru Hipokrat'a göre ise güvercin dışkısına turp, kimyon ve ısırgan otu katmak gerekirmiş.
Mısırlılar 5000 yıl önce, yağ ve bala karıştırdıkları yanmış kirpi dikeni ve tırnağı ilacı olarak kullanmış. Kleopatra, Sezar'ın kelliğine karşı öğütülmüş fare, at dişi ve ayı yağı karışımından oluşan bir merhem uygulatırmış; ama bu da işe yaramamış.
Bugün ise kelliğe karşı pahalı kremler, özel şampuanlar ve son çare olarak saç ekimi tedavisi yapılıyor. Dünyada her yıl 3,5 milyar dolar harcanıyor bunlar için.

Üzülmeyin! Kel olmanın faydaları da var!

Araştırmalar, para ya da arkadaş yerine saçlarının olmasını isteyen erkeklerin oranını yüzde 60 gösteriyor.

Yoksa yanlış mı yapıyoruz bu konuda? Zira erkekler daha zeki, dominant ve yüksek statü sahibi görülüyor.

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Üzülmeyin! Kel olmanın faydaları da var!

ÖNCE KELLİĞİN NASIL OLUŞTUĞUNA BAKALIM

Kelliğe yol açan şey, testosteron hormonunun etkili bir şekilde parçalanmış dihidrotestosteron (DHT) adlı yan ürünüdür. Saçın içinde büyüdüğü yuva olarak tanımlanabilecek foliküllerin küçülmesine neden olur. Kelliğe neden olan folikül hassasslığı ise anneden geçen bir kalıtsal özelliktir.

30 yaşına geldiğinde erkeklerin yüzde 25-30'unun saçları dökülmeye başlar. Ve bu her etnik grubun başına gelen bir durumdur.

Üzülmeyin! Kel olmanın faydaları da var!

kötü bir şey olsaydı bugüne kadar bu kalıtsal özellik bir şekilde ortadan kalkardı. Bu kadar yaygın olması ise bazı yararlarının olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca neden sadece erkeklere özgü bir sorun?

Barry Üniversitesi'nden psikolog Frank Muscarella'ya göre, "Genellikle doğada kadınlarda olmayan bir şey erkeklerde varsa bu o özelliğin sinyal olarak işlev gördüğü anlamına gelir. Bunlar dominantlık ve daha fazla üreme olanağı ile bağlantılıdır."

Başka bir deyişle erkek tavus kuşu nasıl eş bulmak için kuyruğu ile dikkat çekiyorsa erkeklerdeki de kadınlara cazip geldiği için gelişen bir evrim olabilir.

Üzülmeyin! Kel olmanın faydaları da var!
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Üzülmeyin! Kel olmanın faydaları da var!
Üzülmeyin! Kel olmanın faydaları da var!
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