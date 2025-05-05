Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
07:03
Ahmet Çakar'dan derbi sonrası çok konuşulacak sözler: "Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe’yi bitirdi..."
Trendyol Süper Lig'in 34.haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi Gedson Fernandes'in tek golüyle 1-0 mağlup etti ve Avrupa hedefi adına önemli bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerken, Jose Mourinho sezonu derbi galibiyeti alamadan tamamladı. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, hem karşılaşmayı hem de hakem Yasin Kol'un performansını değerlendirdi. Yazarlardan Çakar, Portekizli çalıştırıcı için flaş sözler söyledi. İşte detaylar…