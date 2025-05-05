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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan derbi sonrası çok konuşulacak sözler: "Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe’yi bitirdi..."
Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 07:03

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası çok konuşulacak sözler: "Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe’yi bitirdi..."

Trendyol Süper Lig'in 34.haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi Gedson Fernandes'in tek golüyle 1-0 mağlup etti ve Avrupa hedefi adına önemli bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerken, Jose Mourinho sezonu derbi galibiyeti alamadan tamamladı. SABAH Spor'un usta yazarları Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, hem karşılaşmayı hem de hakem Yasin Kol'un performansını değerlendirdi. Yazarlardan Çakar, Portekizli çalıştırıcı için flaş sözler söyledi. İşte detaylar…

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Ahmet Çakar’dan derbi sonrası çok konuşulacak sözler: Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe’yi bitirdi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk ümitlerini tüketti.

Ahmet Çakar’dan derbi sonrası çok konuşulacak sözler: Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe’yi bitirdi...

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren tek golü, 44'üncü dakikada Mert Müldür'ün hatalı pasında araya girerek topu boş ağlara gönderen Gedson Fernandes kaydetti.

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Ahmet Çakar’dan derbi sonrası çok konuşulacak sözler: Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe’yi bitirdi...

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 55 puana yükselirken, Fenerbahçe lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı.

Ahmet Çakar’dan derbi sonrası çok konuşulacak sözler: Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe’yi bitirdi...

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, Süper Lig'de sezonu derbi kazanamadan tamamladı.

Ahmet Çakar’dan derbi sonrası çok konuşulacak sözler: Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe’yi bitirdi...

SABAH Spor'un usta kalemleri Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, dev derbiyi değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…