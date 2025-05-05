Video Spor Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki | Video
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki | Video

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki | Video

05.05.2025 | 09:40

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisi mağlubiyetinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Sarı-lacivertli taraftarlar sloganlarla tepkilerini gösterirken, yönetimi istifaya davet etti.

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Trendyol Süper Lig'in 34 haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Alınan derbi mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler de taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geldi ve takım otobüsünü bekledi. Otobüsün tesislere girişi sırasında sarı-lacivertlileri taraftarlar tepkilerini burada da sürdürdü ve Fenerbahçe Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

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