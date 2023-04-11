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Haberler Galeri Beşiktaş Atletico Madrid hangi kanalda? Dostluk karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? İşte bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:32

Beşiktaş Atletico Madrid hangi kanalda? Dostluk karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? İşte bilet fiyatları

Beşiktaş Atletico Madrid maçı için heyecan dorukta! İspanya'nın köklü takımı ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası siyah beyazlılar ile dostluk maçı yapmak için İstanbul'a gelecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak heyecanlı karşılaşma için araştırmalar başladı. Beşiktaş Atletico Madrid hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Canlı maç izle şifresiz seçenekleriyle sorgulanıyor. Biletlere ilgi oldukça yoğun. Peki, Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? İşte, maçın yayın saati ve muhtemel 11'ler hakkında merak edilenler…

Beşiktaş Atletico Madrid hangi kanalda? Dostluk karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? İşte bilet fiyatları

Beşiktaş Atletico Madrid dostluk maçı için geri sayım başladı. Geliri depremzedelere bağışlanacak maçta 13 bin biletin satıldığı öğrenildi. 11 ilde çalışmalar devam ederken BJK oldukça önemli bir adım attı. Yıldızlarla dolu İspanyol ekip İstanbul'a geliyor. Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanı sıra bilet fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Teknik adam Şenol Güneş'in ilk 11'i merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Atletico Madrid hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

Beşiktaş Atletico Madrid hangi kanalda? Dostluk karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? İşte bilet fiyatları

BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından uzanan yardım ellerinden biri de İspanya'dan geldi. Ülkenin köklü kulüplerinden Atletico Madrid, Türk futbolunun devlerinden Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş Atletico Madrid hangi kanalda? Dostluk karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? İşte bilet fiyatları

Karşılaşmanın gelirleri ise deprem bölgesine aktarılacak.
İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, depremzedeler için Türkiye'ye gelecek. Kulüp CEO'su, yardım elini uzatmak için Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'ten destek istemişti.

Beşiktaş Atletico Madrid hangi kanalda? Dostluk karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? İşte bilet fiyatları

Beşiktaş Atletico Madrid maçı 12 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'da NTV ve Star'dan canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Atletico Madrid hangi kanalda? Dostluk karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? İşte bilet fiyatları

O yardım ortaklığı şekillendi, Atletico Madrid, Beşiktaş ile dostluk maçı yapacak. NTV ve Star'dan naklen yayınlanacak mücadelenin tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.

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