Beşiktaş Atletico Madrid hangi kanalda? Dostluk karşılaşması Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? İşte bilet fiyatları

Beşiktaş Atletico Madrid maçı için heyecan dorukta! İspanya'nın köklü takımı ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası siyah beyazlılar ile dostluk maçı yapmak için İstanbul'a gelecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak heyecanlı karşılaşma için araştırmalar başladı. Beşiktaş Atletico Madrid hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Canlı maç izle şifresiz seçenekleriyle sorgulanıyor. Biletlere ilgi oldukça yoğun. Peki, Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? İşte, maçın yayın saati ve muhtemel 11'ler hakkında merak edilenler…