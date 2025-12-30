Haberler
Galeri
Dünyanın en iyi 30 futbol takımı açıklandı! Zirvede büyük sürpriz var...
Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:02
Dünyanın en iyi 30 futbol takımı açıklandı! Zirvede büyük sürpriz var...
2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), dünyanın en iyi 30 takımını içeren bir liste hazırladı. Hazırlanan liste, Opta verileri baz alınarak yapılırken, zirvedeki Avrupa devi dikkatleri çekti. İşte dünyanın en iyileri arasına giren kulüpler...