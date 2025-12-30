Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:02

Dünyanın en iyi 30 futbol takımı açıklandı! Zirvede büyük sürpriz var...

2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), dünyanın en iyi 30 takımını içeren bir liste hazırladı. Hazırlanan liste, Opta verileri baz alınarak yapılırken, zirvedeki Avrupa devi dikkatleri çekti. İşte dünyanın en iyileri arasına giren kulüpler...

GiveMeSport sitesi, futbolda dünyanın en iyi 30 takımını sıraladı. Listenin Opta verileri baz alınarak hazırlandığı aktarıldı.

İŞTE EN İYİ 30 TAKIM…

30 – Fulham

29 – Atalanta

28 – Everton

27 – Bournemouth

26 – AS Roma

25 – PSV Eindhoven

24 – Juventus

23 – Tottenham Hotspur

22 – AC Milan

21 – Napoli

20 – Benfica

19 – Sporting CP

18 – Brentford

17 – Manchester United

16 – Crystal Palace

15 – Brighton Hove&Albion

14 – Bayer Leverkusen

13 – Borussia Dortmund

12 – Atletico Madrid

11 – Newcastle United

10 – Inter

9 – Real Madrid

8 – Chelsea

7 – Liverpool