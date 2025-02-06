Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
15:22
EUROLEAGUE FB MAÇI! Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague 2024-2025 sezonu 26.haftasındda Fenerbahçe Real Madrid'i konuk ediyor. Çift maç haftasında Panathinaikos mücadelesinden mağlup ayrılan sarı lacivertliler puan durumunda 2. Sırayı korumaya devam ederken ikinci kez Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler İspanya'da oynana maçtan galip ayrılmıştır. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?