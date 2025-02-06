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Haberler Galeri EUROLEAGUE FB MAÇI! Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 15:22 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:22

EUROLEAGUE FB MAÇI! Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY EuroLeague 2024-2025 sezonu 26.haftasındda Fenerbahçe Real Madrid'i konuk ediyor. Çift maç haftasında Panathinaikos mücadelesinden mağlup ayrılan sarı lacivertliler puan durumunda 2. Sırayı korumaya devam ederken ikinci kez Real Madrid ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler İspanya'da oynana maçtan galip ayrılmıştır. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EUROLEAGUE FB MAÇI! Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko çift maç haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. İspanya takımıyla gerçekleştirdiği ikinci maçın ilkinde deplasmandan galip ayrılmıştı. Sarı lacivertliler 2. sırada yer alırken puan durumunda yukarı çıkmak ve galibiyeti elde tutmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EUROLEAGUE FB MAÇI! Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?

Fenerbahçe Beko ile Real Madrid arasındaki mücadele, 6 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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EUROLEAGUE FB MAÇI! Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport kanalından yayınlanacak.

EUROLEAGUE FB MAÇI! Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE 2. SIRADA!

EuroLeague'de yoluna 16 galibiyet ve sekiz yenilgi ile devam eden Fenerbahçe Beko, ligin ikinci yer alıyor. Çift maç haftasının açılışında son şampiyon Panathinaikos'a konuk olan Fenerbahçe, maçı 91-90 kaybetti.

EUROLEAGUE FB MAÇI! Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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