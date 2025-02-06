EUROLEAGUE FB MAÇI! Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE 2. SIRADA!

EuroLeague'de yoluna 16 galibiyet ve sekiz yenilgi ile devam eden Fenerbahçe Beko, ligin ikinci yer alıyor. Çift maç haftasının açılışında son şampiyon Panathinaikos'a konuk olan Fenerbahçe, maçı 91-90 kaybetti.