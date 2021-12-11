Fomula F1 Abu Dhabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP canlı yayın izle!

Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan yarış mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek. Fomula F1 Abu Dhabi GP yarışı için geri sayıma başlayan sporseverler bugün 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarına kilitlendi. Hal böyleyken ise akşam saatleriyle beraber "Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplam 5,2 kilometrelik yarış pistinde gaza basacak olan olan takımlar, şampiyonluk yarışında ter dökecek. Peki, Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…