Fomula F1 Abu Dhabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP canlı yayın izle!

Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde bugün Formula 1 (F1) Abu Dhabi Grand Prix'si ile yarış heyecanı devam ediyor. Büyük çekişmelerin sahne olacağı yarışma spor severler tarafından "Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek adını altın harflerle yazdırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak. Peki, Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…