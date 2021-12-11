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Haberler Galeri Fomula F1 Abu Dhabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 11.12.2021 15:46 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 15:47

Fomula F1 Abu Dhabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP canlı yayın izle!

Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde bugün Formula 1 (F1) Abu Dhabi Grand Prix'si ile yarış heyecanı devam ediyor. Büyük çekişmelerin sahne olacağı yarışma spor severler tarafından "Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek adını altın harflerle yazdırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak. Peki, Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Fomula F1 Abu Dhabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP canlı yayın izle!

Pilotlar ve markalar klasmanında büyük çekişmeye sahne olan yarış mücadelesinde düğüm Abu Dabi'de çözülecek. Fomula F1 Abu Dhabi GP yarışı için geri sayıma başlayan sporseverler bugün 58 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarına kilitlendi. Hal böyleyken ise akşam saatleriyle beraber "Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt aramaya başladı. Toplam 5,2 kilometrelik yarış pistinde gaza basacak olan olan takımlar, şampiyonluk yarışında ter dökecek. Peki, Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Fomula F1 Abu Dhabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP canlı yayın izle!

Formula 1'de puan durumu şu şekilde;

1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Charles Leclerc (Monako): 158

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Fomula F1 Abu Dhabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP canlı yayın izle!

11 Aralık Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışın startı ise 12 Aralık Pazar günü aynı saatte verilecek. Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fomula F1 Abu Dhabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP canlı yayın izle!
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Fomula F1 Abu Dhabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fomula yarışı F1 Abu Dhabi GP canlı yayın izle!
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