Galatasaray eski yıldızını geri istiyor! Transferde beklenmedik hamle...

Giriş Tarihi: 24.12.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:24

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için temaslarını artırdı. Teknik direktör Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılardan beklenmedik bir transfer hamlesi geldi. Cimbom'un eski oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberi...

Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında daha alternatifli bir kadro için takviye yapma kararı aldı ve kolları sıvadı.

Cimbom'da yönetim, transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda hareket ediyor.

Bu doğrultuda savunmaya da takviye düşünen Galatasaray'da ara transfer dönemi için sürpriz bir hamle geldi.

OZAN KABAK SÜRPRİZİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray, altyapısından yetişen ve şu anda Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

Ancak Ozan Kabak için sarı-kırmızılı yönetimin devre arası mı yoksa sezon sonunda mı hamle yapacağı netleşmedi.

PERFORMANSI TAKİPTE

Geçirdiği ağır sakatlık sonrası eski formuna ulaşmaya çalışan futbolcunun durumunun kontrol altında tutulup performansına göre haziran ayında da kadroya katılma ihtimali de yüksek.

ALTYAPI DETAYI

Öte yandan haberde 1.87 boyundaki futbolcunun hem yerli hem de altyapı kontenjanına dahil edilebileceği belirtildi.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Hoffenheim formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 8 maça çıkan Ozan, 219 dakika sahada kaldı.

1 GOLÜ VAR

25 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 1 kez de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

SÖZLEŞME DURUMU

Ozan Kabak'ın Alman temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.