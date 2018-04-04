İspanyol devi Talisca'nın peşinde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca'yla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Buna göre İspanyol devi Brezilyalı yıldızın peşine düştü. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Anderson Talisca ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son iddia ise İspanya'dan. Anderson Talisca için La Liga ekiplerinden Valencia'nın devreye girdiği ve Jorge Mendes ile olan bağlantılarını kullanarak bu transferi bitirmek istediği kaydedildi. Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol Kulübü Valencia, Anderson Talisca'yı gündemine aldı. La Liga'da sezonu ilk 4 içerisinde tamamlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen güney İspanya temsilcisi, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusuyla ilgileniyor. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes'in hem Valencia hem de Benfica ile iyi ilişkilere sahip olması nedeniyle bu durum transferi kolaylaştıran bir etken olabilir. Inter, Wolverhampton ve Çin ekiplerinin ardından Valencia'nın da devreye girmesiyle Beşiktaş'ın Talisca transferinde işinin zora girdiği belirtildi. Oyuncunun tüm haklarını elinde bulunduran Benfica, yeni sözleşmeye 21 milyon Euro satış maddesi koymuştu. Benfica'ya yakın kaynaklar ise bu rakamın 25 milyon Euro'ya kadar çıktığını söylüyor. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon toplam 39 maçta oynadı.