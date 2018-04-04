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İspanyol devi Talisca'nın peşinde

takımlarından 'ta forma giyen 'yla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Buna göre İspanyol devi Brezilyalı yıldızın peşine düştü.

Giriş Tarihi: 04.04.2018 19:03 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 19:08
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İspanyol devi Talisca'nın peşinde
İspanyol devi Talisca'nın peşinde

'de şampiyonluk yarışı veren 'ta yıldız oyuncu ile ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son iddia ise İspanya'dan.

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İspanyol devi Talisca'nın peşinde
İspanyol devi Talisca'nın peşinde

için La Liga ekiplerinden 'nın devreye girdiği ve Jorge Mendes ile olan bağlantılarını kullanarak bu transferi bitirmek istediği kaydedildi.

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İspanyol devi Talisca'nın peşinde
İspanyol devi Talisca'nın peşinde

Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol Kulübü , 'yı gündemine aldı. La Liga'da sezonu ilk 4 içerisinde tamamlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen güney İspanya temsilcisi, 'ın Brezilyalı oyuncusuyla ilgileniyor.

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İspanyol devi Talisca'nın peşinde
İspanyol devi Talisca'nın peşinde

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes'in hem hem de Benfica ile iyi ilişkilere sahip olması nedeniyle bu durum transferi kolaylaştıran bir etken olabilir.

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İspanyol devi Talisca'nın peşinde
İspanyol devi Talisca'nın peşinde

Inter, Wolverhampton ve Çin ekiplerinin ardından 'nın da devreye girmesiyle 'ın Talisca transferinde işinin zora girdiği belirtildi.

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İspanyol devi Talisca'nın peşinde
İspanyol devi Talisca'nın peşinde

Oyuncunun tüm haklarını elinde bulunduran Benfica, yeni sözleşmeye 21 milyon Euro satış maddesi koymuştu. Benfica'ya yakın kaynaklar ise bu rakamın 25 milyon Euro'ya kadar çıktığını söylüyor.

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İspanyol devi Talisca'nın peşinde
İspanyol devi Talisca'nın peşinde

'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon toplam 39 maçta oynadı.

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