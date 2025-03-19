MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ! Meksika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile ABD'de karşılaşacağını duyurdu. Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD'de iki özel maç oynayacak. Futbolseverler ise "Türkiye - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte, milli maçın tarihi, saati ve tüm merak edilen detayları...