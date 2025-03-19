Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
14:31
MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ! Meksika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı maç programı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile karşı karşıya gelecek. İki ülkenin A milli takımları tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak. Ay-yıldızlılar, ABD'de güçlü rakibiyle mücadele edecek. Futbolseverler ise bu heyecan dolu mücadeleye dair detayları merak ediyor. Peki; Meksika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç nerede oynanacak? İşte, A Milli Futbol Takımı milli maç takvimi.