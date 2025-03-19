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Giriş Tarihi: 19.03.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:31

MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ! Meksika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı maç programı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile karşı karşıya gelecek. İki ülkenin A milli takımları tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak. Ay-yıldızlılar, ABD'de güçlü rakibiyle mücadele edecek. Futbolseverler ise bu heyecan dolu mücadeleye dair detayları merak ediyor. Peki; Meksika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç nerede oynanacak? İşte, A Milli Futbol Takımı milli maç takvimi.

MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ! Meksika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı maç programı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile ABD'de karşılaşacağını duyurdu. Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD'de iki özel maç oynayacak. Futbolseverler ise "Türkiye - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte, milli maçın tarihi, saati ve tüm merak edilen detayları...

MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ! Meksika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı maç programı

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI MEKSİKA İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın haziran ayında Meksika ile ABD'de karşı karşıya geleceğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.

Milli takım, bu maçların ikincisini turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak.

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MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ! Meksika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı maç programı

MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika - Türkiye maçı, 10 Haziran 2025 Salı günü oynanacak ve TSİ 03.30'da başlayacak.

Mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak.

İki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ! Meksika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı maç programı

TÜRKİYE'NİN DİĞER RAKİBİ KİM?

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Türkiye'nin diğer rakibi ve maç tarihi TFF tarafından açıklandıktan sonra haberimize eklenecektir.

MİLLİ MAÇ TARİHİ VE SAATİ! Meksika Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? A Milli Futbol Takımı maç programı