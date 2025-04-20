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Haberler Galeri Mustafa Çulcu tartışılan pozisyonu yorumladı! Göztepe - Beşiktaş maçında oyuncular penaltı beklemişti...
Giriş Tarihi: 20.04.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 07:00

Mustafa Çulcu tartışılan pozisyonu yorumladı! Göztepe - Beşiktaş maçında oyuncular penaltı beklemişti...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Rafa Silva'nın ve İsmail Köybaşı'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmaya damga vuran pozisyon ise Jonas Svensson'un eliyle oynadığı ve Göztepeli oyuncuların penaltı beklediği pozisyon oldu. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Mustafa Çulcu ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın oyunu ve tartışılan pozisyonlar için çarpıcı yorumlar yaptı.

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Mustafa Çulcu tartışılan pozisyonu yorumladı! Göztepe - Beşiktaş maçında oyuncular penaltı beklemişti...

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan karşılaşmada Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Zorlu maç, Rafa Silva'nın ve İsmail Köybaşı'nın karşılıklık golleriyle 1-1 sona erdi.

Mustafa Çulcu tartışılan pozisyonu yorumladı! Göztepe - Beşiktaş maçında oyuncular penaltı beklemişti...

Maça damga vuran pozisyon ise Svensson'un eliyle oynadığı pozisyon oldu. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Mustafa Çulcu ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın oyunu ve tartışılan pozisyonlar için çarpıcı yorumlar yaptı.

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Mustafa Çulcu tartışılan pozisyonu yorumladı! Göztepe - Beşiktaş maçında oyuncular penaltı beklemişti...

FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ'IN SAHADA LİDERİ YOK

Yarış dışı kalınca futbolcular kendini salıyor, takım yenilmeye başlayınca rakipler cesaretlenip saldırmaya başlıyor. Gaziantep, Konya, Adana Demir, Alanya, Göztepe ve Başakşehir başta Beşiktaş'ın puan kayıpları yaşadığı maçların ortak özelliği siyah-beyazlı oyuncuların rakibi agresiflik ve oyun olarak korkutmaması. Sıradan oyun ve iddiasız görüntü bırakın futbolcuları hakemleri de etkiliyor. Bırakın gri pozisyonlardaki takdir haklarını, yanlış kararlarla Beşiktaş'ı yıpratıyorlar.

Mustafa Çulcu tartışılan pozisyonu yorumladı! Göztepe - Beşiktaş maçında oyuncular penaltı beklemişti...

Beşiktaş'ın oyun lideri yok. Mert iyi insan, iyi futbolcu, saha dışında iyi kaptan olabilir ama teknik olarak kalecinin oyuna ve hakeme müdahale etmesi mümkün değil. Takımın golleriyle yükünü taşıyan yıldız Rafa Silva'nın bile ağzı var, dili yok. Bu yüzden lider ve sert bir altı numara lazım. Solskjaer, Hadziahmetovic'i o bölgeye koyup sertlik ve derinlik katmak istedi ama o da o tarz bir oyuncu olmadığı için verimli olamadı.

Mustafa Çulcu tartışılan pozisyonu yorumladı! Göztepe - Beşiktaş maçında oyuncular penaltı beklemişti...

"BU İKİ İSME METHİYE DİZENLER..."

Beşiktaş yönetiminin opsiyonu kaldırıp "Oynarsan imza alırsın" dedikten sonra oynamaya başlayarak göz boyayıp istatistik yükselten Masuaku ve iyi insan diye Svensson'la gelecek hayali kuranların görecekleri rüya anca kâbus olur. Bu iki isme methiye düzenler geldikleri günden bu yana hücum ve savunmada kaç nitelikli katkı yaptılar? İstatistikler ortada, bakabilirler.