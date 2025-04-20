Giriş Tarihi: 20.04.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
07:00
Mustafa Çulcu tartışılan pozisyonu yorumladı! Göztepe - Beşiktaş maçında oyuncular penaltı beklemişti...
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Rafa Silva'nın ve İsmail Köybaşı'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1 sona erdi. Karşılaşmaya damga vuran pozisyon ise Jonas Svensson'un eliyle oynadığı ve Göztepeli oyuncuların penaltı beklediği pozisyon oldu. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Mustafa Çulcu ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın oyunu ve tartışılan pozisyonlar için çarpıcı yorumlar yaptı.