Giriş Tarihi: 15.08.2022 08:53
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
10:01
Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası patladı! "Ben olsam bugün kovarım"
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 3-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı. Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kartı sonrası Alanyaspor'un geri dönüşüne engel olamayan siyah-beyazlılar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş Alanyaspor'a karşı, son 8 yılın en kötü pas istatistiğine sahip olurken, mücadelenin ardından teknik direktör Valerien Ismael'e sert eleştiriler yapıldı. İşte ayrıntılar...