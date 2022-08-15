Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası patladı! "Ben olsam bugün kovarım"
Giriş Tarihi: 15.08.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 10:01

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası patladı! "Ben olsam bugün kovarım"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 3-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı. Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kartı sonrası Alanyaspor'un geri dönüşüne engel olamayan siyah-beyazlılar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş Alanyaspor'a karşı, son 8 yılın en kötü pas istatistiğine sahip olurken, mücadelenin ardından teknik direktör Valerien Ismael'e sert eleştiriler yapıldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası patladı! Ben olsam bugün kovarım

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 3-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı. Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kartı sonrası Alanyaspor'un geri dönüşüne engel olamayan siyah-beyazlılar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş Alanyaspor'a karşı, son 8 yılın en kötü pas istatistiğine sahip olurken, mücadelenin ardından teknik direktör Valerien Ismael'e sert eleştiriler yapıldı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası patladı! Ben olsam bugün kovarım

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası patladı! Ben olsam bugün kovarım

Mücadelede 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar, Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesinin ardından Alanyaspor'un geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Alanyaspor 3-3 Beşiktaş MAÇ ÖZETİ | Valerien Ismael: "Kendi kendimizi cezalandırdık" | Video

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası patladı! Ben olsam bugün kovarım

SABAH Spor yazarları, 6 gollü mücadeleyi değerlendirirken, teknik direktör Valerien Ismael'e sert eleştirilerde bulundular.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor - Beşiktaş maçı sonrası patladı! Ben olsam bugün kovarım

İşte yazarların görüşleri;

SON DAKİKA