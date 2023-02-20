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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Josef de Souza’nın yerine gelecek isim belli oldu! Bir zamanlar Fatih Terim’in gözdesiydi: Beşiktaş yıldız ismi kapıyor…
Giriş Tarihi: 20.02.2023 19:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 19:43

Son dakika Beşiktaş haberleri: Josef de Souza’nın yerine gelecek isim belli oldu! Bir zamanlar Fatih Terim’in gözdesiydi: Beşiktaş yıldız ismi kapıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş ile devam eden Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çalışmalarına devam ediyor. Valerien Ismael'in yerine göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı taraftarlarda şampiyonluk ateşini yeniden alevlendirmişti. Devre arası transfer döneminde beklenmedik bir gelişmeyle Josef de Souza'yı kaybeden Kara Kartal, Brezilyalı yıldızın yerine gelecek isim için girişimlerini başlattı. Bu doğrultuda bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncu için ilk teklif yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Josef de Souza’nın yerine gelecek isim belli oldu! Bir zamanlar Fatih Terim’in gözdesiydi: Beşiktaş yıldız ismi kapıyor…

Son dakika haberleri… Yeni sezona Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Josef de Souza’nın yerine gelecek isim belli oldu! Bir zamanlar Fatih Terim’in gözdesiydi: Beşiktaş yıldız ismi kapıyor…

Valerien Ismael'in ardından ise kısa süre içerisinde takımın başına Şenol Güneş getirildi. Güneş ile iyi bir form grafiği yakalayan Kartal, şampiyonluk yolunda yeniden umutlandı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Josef de Souza’nın yerine gelecek isim belli oldu! Bir zamanlar Fatih Terim’in gözdesiydi: Beşiktaş yıldız ismi kapıyor…

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, şu ana kadar Hadziahmetovic, Omar Colley ve Onur Bulut'u kadrosuna kattı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Josef de Souza’nın yerine gelecek isim belli oldu! Bir zamanlar Fatih Terim’in gözdesiydi: Beşiktaş yıldız ismi kapıyor…

Bu transferlerin ardından ise Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza ile yollar ayrıldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Josef de Souza’nın yerine gelecek isim belli oldu! Bir zamanlar Fatih Terim’in gözdesiydi: Beşiktaş yıldız ismi kapıyor…

SOUZA'DAN DUYGUSAL AYRILIK

Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, siyah-beyazlılardan ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade etti.

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