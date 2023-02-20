Giriş Tarihi: 20.02.2023 19:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 19:43

Son dakika Beşiktaş haberleri: Josef de Souza’nın yerine gelecek isim belli oldu! Bir zamanlar Fatih Terim’in gözdesiydi: Beşiktaş yıldız ismi kapıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yoluna Şenol Güneş ile devam eden Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çalışmalarına devam ediyor. Valerien Ismael'in yerine göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı taraftarlarda şampiyonluk ateşini yeniden alevlendirmişti. Devre arası transfer döneminde beklenmedik bir gelişmeyle Josef de Souza'yı kaybeden Kara Kartal, Brezilyalı yıldızın yerine gelecek isim için girişimlerini başlattı. Bu doğrultuda bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncu için ilk teklif yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları…