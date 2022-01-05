ROBERT LEWANDOWSKI (BAYERN MÜNİH - POLONYA)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde forma giyen futbolcular, Bayern Münih'in Polonyalı forvet oyuncusu Robert Lewandowski'yi sezonun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçti. Geçen sezon Bundesliga'da 41 kez ağları sarsarak eski yıldız futbolcu Gerd Müller'in ligde en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Robert Lewandowski, bu sezon da istikrarını sürdürüyor. Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada 30 kez fileleri havalandıran Lewandowski, 2021 yılı içinde Polonya Milli Takımı'nda ise 11 gole imza attı. Polonyalı golcü, Bundesliga'da 4 kez üst üste gol kralı olan tek futbolcu konumunda. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan "Altın Top" (Ballon d'Or) ödül töreninde ilk kez verilen yılın forveti ödülünün sahibi Lewandowski oldu. Lewandowski, Bayern Münih'in üst üste 9. kez Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı.