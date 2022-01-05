CRISTIANO RONALDO (JUVENTUS/MANCHESTER UNITED - PORTEKİZ)
Portekizli 36 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde en üst düzey futbol liglerinde 800 gol barajını geçen tek oyuncu oldu. Kulüp takımlarında Ronaldo, 438 maç formasını giydiği Real Madrid'de 450 gol, 313 maçta Manchester United forması ile 132 gol, 134 maçta oynadığı Juventus ile 101 gol, 31 maçta Sporting Lizbon formasıyla 5 gol attı. Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 115'ini 184 defa formasını giydiği milli takımda kaydetti. Ronaldo, bu 115 gol ile dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu konumunda. Ronaldo, 140 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin de en golcü futbolcusu olma özelliğini de taşıyor.