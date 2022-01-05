Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Burak Yılmaz 2021'e damga vurdu! Dünya yıldızlarıyla aynı listede
Giriş Tarihi: 05.01.2022 12:08 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 12:08

Son dakika: Burak Yılmaz 2021'e damga vurdu! Dünya yıldızlarıyla aynı listede

Avrupa'da performanslarıyla farkını gösteren yıldız golcüler, 2021 yılına damga vurdu. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz da 36 yaşında tarih yazdı ve dünya yıldızlarıyla aynı listede yer aldı. İşte o liste ve futbolcular...

Son dakika: Burak Yılmaz 2021’e damga vurdu! Dünya yıldızlarıyla aynı listede

Avrupa'da performanslarıyla farkını gösteren yıldız golcüler, 2021 yılına damga vurdu. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz da 36 yaşında tarih yazdı ve dünya yıldızlarıyla aynı listede yer aldı. İşte o liste ve futbolcular...

Son dakika: Burak Yılmaz 2021’e damga vurdu! Dünya yıldızlarıyla aynı listede

ROBERT LEWANDOWSKI (BAYERN MÜNİH - POLONYA)
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde forma giyen futbolcular, Bayern Münih'in Polonyalı forvet oyuncusu Robert Lewandowski'yi sezonun ilk yarısının en iyi futbolcusu seçti. Geçen sezon Bundesliga'da 41 kez ağları sarsarak eski yıldız futbolcu Gerd Müller'in ligde en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Robert Lewandowski, bu sezon da istikrarını sürdürüyor. Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 25 karşılaşmada 30 kez fileleri havalandıran Lewandowski, 2021 yılı içinde Polonya Milli Takımı'nda ise 11 gole imza attı. Polonyalı golcü, Bundesliga'da 4 kez üst üste gol kralı olan tek futbolcu konumunda. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan "Altın Top" (Ballon d'Or) ödül töreninde ilk kez verilen yılın forveti ödülünün sahibi Lewandowski oldu. Lewandowski, Bayern Münih'in üst üste 9. kez Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) şampiyonluğunu kazanmasında büyük rol oynadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Burak Yılmaz 2021’e damga vurdu! Dünya yıldızlarıyla aynı listede

MOHAMED SALAH (LIVERPOOL - MISIR)
Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 113 golle "İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu" konumunda. Bu sezon ligde 20 maçta 16 golle oynayan Mısırlı futbolcu, Premier Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Liverpool, Salah'ın üstün performansı sayesinde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor. Salah, bu sezon Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 7 golle katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 64 maçta 35 gole imza attı. Salah, Mısır A Milli Futbol Takımı formasıyla da 73 maçta 43 kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika: Burak Yılmaz 2021’e damga vurdu! Dünya yıldızlarıyla aynı listede

CRISTIANO RONALDO (JUVENTUS/MANCHESTER UNITED - PORTEKİZ)
Portekizli 36 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde en üst düzey futbol liglerinde 800 gol barajını geçen tek oyuncu oldu. Kulüp takımlarında Ronaldo, 438 maç formasını giydiği Real Madrid'de 450 gol, 313 maçta Manchester United forması ile 132 gol, 134 maçta oynadığı Juventus ile 101 gol, 31 maçta Sporting Lizbon formasıyla 5 gol attı. Portekizli forvet oyuncusu, gollerinin 115'ini 184 defa formasını giydiği milli takımda kaydetti. Ronaldo, bu 115 gol ile dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu konumunda. Ronaldo, 140 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin de en golcü futbolcusu olma özelliğini de taşıyor.

Son dakika: Burak Yılmaz 2021’e damga vurdu! Dünya yıldızlarıyla aynı listede

KARIM BENZEMA (REAL MADRID - FRANSA)
Fransa Milli Takımı'na 5,5 yılın ardından geçen mayıs ayında yeniden çağrılan ve Real Madrid ile 2 yıllık sözleşme yenileyen Benzema, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'nın şampiyon olmasında pay sahibi oldu. Finalde, Fransa'nın İspanya'yı 2-1 yendiği maçta bir gol Benzema'dan geldi. Yarı finalde Belçika'yı 3-2 yendikleri maçta da Benzema 1 gole imza attı. Benzema, UEFA Avrupa Şampiyonası "EURO 2020"de de Fransa formasıyla 4 gol atma başarısı gösterdi. 34 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezonun ilk yarısında 24 maçta 20 gol atarken geçen sezon ise 46 maçta 30 gol atmıştı.

SON DAKİKA