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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncu Kanarya'nın kasasını dolduracak...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 07:44

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncu Kanarya'nın kasasını dolduracak...

Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında dün deplasmanda Zimbru'yu 4-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, tur atlayan taraf oldu. Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Kanarya'da Arda Güler, Szalai ve Joao Pedro sonrası bir ayrılık daha yaşanıyor. İşte o yıldız isim ve Fenerbahçe'ye kazandıracağı ücret...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncu Kanarya’nın kasasını dolduracak...

Konferans Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme turunda Zimbru ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe dünkü rövanş maçında rakibi Tadic, Batshuayi (2) ve İsmail Yüksek'in golleriyle 4-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncu Kanarya’nın kasasını dolduracak...

Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertli takımda aynı zamanda ayrılıklar da başladı. Attila Szalai, Arda Güler ve Joao Pedro'dan sonra bir yıldız daha ayrıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncu Kanarya’nın kasasını dolduracak...

BATSMAN İŞ BAŞINDA

Fenerbahçe'de geçen sezon uzun süreli sakatlıklara rağmen 32 resmi maçta 20 gol-2 asistlik performans sergileyen Batshuayi dün geceye iki golle damga vurdu. Batsman lakaplı Belçikalı golcü, önce Mert Hakan'ın asistinde ağları buldu. Ardından Osayi'nin pasını gol yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncu Kanarya’nın kasasını dolduracak...

ROSSI, MLS'E GERİ DÖNDÜ

Bu vedanın ardından gözler Diego Rossi'ye çevrilmişti. MLS ekiplerinden Atlanta United'ın ilgilendiği Uruguaylı futbolcu, transfer görüşmesi için İstanbul'a veda etti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncu Kanarya’nın kasasını dolduracak...

F.BAHÇE'NİN KASASI DOLACAK

Atlanta, Rossi'nin draft hakkını 200 bin dolar karşılığında Colombus Crew'e sattı. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. F.Bahçe bu transferden 6 milyon Euro artı bonus alacak. Oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk maaş yükünden de kurtulmuş olacak.

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