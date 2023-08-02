Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:44
Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
07:44
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız oyuncu Kanarya'nın kasasını dolduracak...
Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında dün deplasmanda Zimbru'yu 4-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, tur atlayan taraf oldu. Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Kanarya'da Arda Güler, Szalai ve Joao Pedro sonrası bir ayrılık daha yaşanıyor. İşte o yıldız isim ve Fenerbahçe'ye kazandıracağı ücret...