Konferans Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme turunda Zimbru ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe dünkü rövanş maçında rakibi Tadic, Batshuayi (2) ve İsmail Yüksek'in golleriyle 4-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.