Giriş Tarihi: 14.06.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 07:32

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Kanarya'yı şampiyon yapacak transfer! İşte verilecek rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ancak Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon lig şampiyonluğunu da kazanmak isteyen sarı lacivertliler, çalışmalarına hız kazandırdı. Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmayı planlayan Kanarya, Kent transferi sonrası bomba bir isim için harekete geçti. Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer ederek büyük sükse yaratmak isterken, yıldız isme vereceği rakam da belli oldu. İşte tüm detaylar...