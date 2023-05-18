Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala Fenebrahçe'de flaş transfer gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan sarı lacivertliler, gelecek sezon için de kolları sıvadı. Şampiyonluk için umutları azalan Kanarya, sezon sonu büyük bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Premier Lig takımlarından Manchester City forması giyen yıldız futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Transferin İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından bitmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar...