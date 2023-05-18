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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Manchester City'nin yıldızı Kanarya oluyor! İstanbul finali sonrası...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 11:16

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Manchester City'nin yıldızı Kanarya oluyor! İstanbul finali sonrası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala Fenebrahçe'de flaş transfer gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan sarı lacivertliler, gelecek sezon için de kolları sıvadı. Şampiyonluk için umutları azalan Kanarya, sezon sonu büyük bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Premier Lig takımlarından Manchester City forması giyen yıldız futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Transferin İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından bitmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Manchester City’nin yıldızı Kanarya oluyor! İstanbul finali sonrası...

Spor Toto Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala Fenebrahçe'de flaş transfer gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Manchester City’nin yıldızı Kanarya oluyor! İstanbul finali sonrası...

Şampiyonluk şansını son ana kadar kovalayacak olan Kanarya, bir yandan da transfer harekatına başlamıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Manchester City’nin yıldızı Kanarya oluyor! İstanbul finali sonrası...

Sarı lacivertliler zirve yarışında 1 maç eksiğiyle Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alıyor. Jesus'un öğrencileri şu ana kadar ligde 31 maça çıktı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 68 puan topladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Manchester City’nin yıldızı Kanarya oluyor! İstanbul finali sonrası...

Sarı lacivertli ekip 31 maçta 21 galibiyet elde etti. Ayrıca 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Öte yandan yeni sezonda takıma direkt katkı sağlayacak futbolcuları transfer etmek isteyen yönetim, transferdeki hedeflerini belirledi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Manchester City’nin yıldızı Kanarya oluyor! İstanbul finali sonrası...

Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korusa da yönetim, transfer operasyonunda Portekizli hocayla sürekli olarak fikir alışverişinde bulunuyor.

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