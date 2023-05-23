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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı! Tam 9 isim ile yollar ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 23.05.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 11:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı! Tam 9 isim ile yollar ayrılıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, uzun süre liderlik koltuğunda oturmuştu. Dünya Kupası sebebiyle verilen aranın ardından düşüş yaşayan Sarı-lacivertli ekip, daha sonra zirveyi ezeli rakii Galatasaray'a kaptırdı. Son düzlüğe ise 74 puanla 2. sırada giren Kanarya, bu hafta Galatasaray'ın Ankaragücünü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu kaybetmiş olacak. Sarı-lacivertli ekip, bir yandan da yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken, kadroda düşünülmeyen tam 9 isim ile de yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de yaprak dökümü başladı! Tam 9 isim ile yollar ayrılıyor...

Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, uzun süre liderlik koltuğunda oturmuştu. Dünya Kupası sebebiyle verilen aranın ardından düşüş yaşayan Sarı-lacivertli ekip, daha sonra zirveyi ezeli rakii Galatasaray'a kaptırdı. Son düzlüğe ise 74 puanla 2. sırada giren Kanarya, bu hafta Galatasaray'ın Ankaragücünü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu kaybetmiş olacak. Sarı-lacivertli ekip, bir yandan da yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken, kadroda düşünülmeyen tam 9 isim ile de yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de yaprak dökümü başladı! Tam 9 isim ile yollar ayrılıyor...

Süper Lig'de son düzlüğe 74 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de yaprak dökümü başladı! Tam 9 isim ile yollar ayrılıyor...

Sarı-lacivertli ekip, bu hafta Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu kaybetmiş olacak.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de yaprak dökümü başladı! Tam 9 isim ile yollar ayrılıyor...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek teknik direktör Jorge Jesus ile yola devam etmesi beklenen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarına hız verildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de yaprak dökümü başladı! Tam 9 isim ile yollar ayrılıyor...

Yeni sezon içinde; Wilfired Zaha, Ryan Kent ve Divock Origi ve Dominik Livakovic gibi isimleri gündemine alan Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan gönderilecek isimler netleşiyor.

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