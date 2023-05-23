Giriş Tarihi: 23.05.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 11:34

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı! Tam 9 isim ile yollar ayrılıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus ile müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, uzun süre liderlik koltuğunda oturmuştu. Dünya Kupası sebebiyle verilen aranın ardından düşüş yaşayan Sarı-lacivertli ekip, daha sonra zirveyi ezeli rakii Galatasaray'a kaptırdı. Son düzlüğe ise 74 puanla 2. sırada giren Kanarya, bu hafta Galatasaray'ın Ankaragücünü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğu kaybetmiş olacak. Sarı-lacivertli ekip, bir yandan da yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken, kadroda düşünülmeyen tam 9 isim ile de yollarını ayırma kararı aldı. İşte o isimler ve tüm detaylar...