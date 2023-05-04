Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szalai’nin gideceği takımı babası açıkladı! Taraftarı yıkan ayrılık...

Süper Lig'de 67 puanla zirve yarışını sürdüren ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip; bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başladı. Kanarya'da Jorge Jesus'un ve taraftarın sevgilisi haline gelen Attila Szalai ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı. Macristanlı futbolcunun yeni adresini babası açıkladı. İşte transfere ait tüm detaylar...