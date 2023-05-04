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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szalai'nin gideceği takımı babası açıkladı! Taraftarı yıkan ayrılık...
Giriş Tarihi: 04.05.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 16:53

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szalai'nin gideceği takımı babası açıkladı! Taraftarı yıkan ayrılık...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de 67 puanla zirve yarışını sürdüren ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip; bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başladı. Kanarya'da Jorge Jesus'un ve taraftarın sevgilisi haline gelen Attila Szalai ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı. Macristanlı futbolcunun yeni adresini babası açıkladı. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szalai’nin gideceği takımı babası açıkladı! Taraftarı yıkan ayrılık...

Süper Lig'de 67 puanla zirve yarışını sürdüren ve şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip; bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başladı. Kanarya'da Jorge Jesus'un ve taraftarın sevgilisi haline gelen Attila Szalai ile ilgili de sıcak bir gelişme yaşandı. Macristanlı futbolcunun yeni adresini babası açıkladı. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szalai’nin gideceği takımı babası açıkladı! Taraftarı yıkan ayrılık...

Spor Toto Süper Lig'de 67 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, ligde en son Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szalai’nin gideceği takımı babası açıkladı! Taraftarı yıkan ayrılık...

Bu galibiyetle birlikte takımda moraller yerine gelirken, zirve mücadelesini derinden ilgilendiren kritik karşılaşmada Beşiktaş'ın da lider Galatasaray'ı mağlup etmesi Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunu artırdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szalai’nin gideceği takımı babası açıkladı! Taraftarı yıkan ayrılık...

Jorge Jesus önderliğinde uzun süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Kanarya, bir yandan da Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk için mücadelesini sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szalai’nin gideceği takımı babası açıkladı! Taraftarı yıkan ayrılık...

MİCHY 48 GÜN SONRA SAHADA

Mart'ta UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu rövanş maçında Sevilla ile oynanan maçın 19. dakikasında sakatlanarak sahayı sedye ile gözyaşları dökerek terk etmek zorunda kalan Michy Batsuayi 48 gün sonra takıma döndü.

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