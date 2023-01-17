Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde yoğun bir mesai harcıyor. Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak ilk somut hamlesini yapan sarı-lacivertliler, hem sol bek hem de hücum bölgesine transfer düşünüyordu. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği yıldızın transferi için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar...