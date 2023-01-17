Giriş Tarihi: 17.01.2023 15:12
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
15:12
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray istemişti, Fenerbahçe alıyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde yoğun bir mesai harcıyor. Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak ilk somut hamlesini yapan sarı-lacivertliler, hem sol bek hem de hücum bölgesine transfer düşünüyordu. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği yıldızın transferi için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar...