Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray istemişti, Fenerbahçe alıyor...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 15:12

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray istemişti, Fenerbahçe alıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde yoğun bir mesai harcıyor. Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak ilk somut hamlesini yapan sarı-lacivertliler, hem sol bek hem de hücum bölgesine transfer düşünüyordu. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği yıldızın transferi için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray istemişti, Fenerbahçe alıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transferde yoğun bir mesai harcıyor. Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak ilk somut hamlesini yapan sarı-lacivertliler, hem sol bek hem de hücum bölgesine transfer düşünüyordu. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği yıldızın transferi için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray istemişti, Fenerbahçe alıyor...

Süper Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamlayan ve devre arasında yapacağı takviyelerle şampiyonluk yarışındaki şansını artırmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray istemişti, Fenerbahçe alıyor...

Devre arasının ilk transferi olan Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, başarılı stopere Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev vermişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray istemişti, Fenerbahçe alıyor...

Transferde öncelik verilen bölgelerden olan sol bek için önceliği TFF'nin 21 yaş altı yabancı oyunculara sunduğu 3 kişilik kontenjanı kullanmaya veren Fenerbahçe, 1 numaralı hedef olarak Jayden Oosterwolde'u belirlemişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde büyük kapışma! Galatasaray istemişti, Fenerbahçe alıyor...

21 yaşındaki sol bek Fenerbahçe'ye gelmeyi çok isterken, İtalyan ekibi Parma ise Hollandalı yıldızı takımda tutmaya çalışmak istemişti.

SON DAKİKA