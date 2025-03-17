Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:26
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
07:26
Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki o pozisyonu yorumladı: "Bence hatalı..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve bu sezon iç sahada Galatasaray maçından sonra ilk kez puan kaybetti. Sarı-lacivertli takım, bu kayıpla beraber puanını 62 yaparken şampiyonluk yarışında ise darbe aldı. SABAH Spor'un usta yazarları Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, karşılaşmayı yorumladı. Yazarlardan Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Mouandilmadji'ye çıkan kartı ve hakem Cihan Aydın'ın performansını değerlendirdi. İşte detaylar…