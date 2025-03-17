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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki o pozisyonu yorumladı: "Bence hatalı..."
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:26 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 07:26

Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki o pozisyonu yorumladı: "Bence hatalı..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve bu sezon iç sahada Galatasaray maçından sonra ilk kez puan kaybetti. Sarı-lacivertli takım, bu kayıpla beraber puanını 62 yaparken şampiyonluk yarışında ise darbe aldı. SABAH Spor'un usta yazarları Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç, Mustafa Çulcu ve Ahmet Çakar, karşılaşmayı yorumladı. Yazarlardan Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Mouandilmadji'ye çıkan kartı ve hakem Cihan Aydın'ın performansını değerlendirdi. İşte detaylar…

Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki o pozisyonu yorumladı: Bence hatalı...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki o pozisyonu yorumladı: Bence hatalı...

Mücadelenin uzatma anlarında Fenerbahçe, Dzeko ve En Nesyri ile skoru değiştirecek pozisyonlara girse de bunları değerlendiremedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki o pozisyonu yorumladı: Bence hatalı...

SABAH Spor'un usta kalemler, Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki o pozisyonu yorumladı: Bence hatalı...

BÜLENT TİMURLENK: Glasgow artçıları

Sezonun en tempolu futbolunu 120 dakika oynayıp, penaltılarla elendikten sonra Fenerbahçe'de bedenlerin toparlanması için 3 günlük süre vardı ama Mourinho elbette bunun rotasyonsuz olmayacağının farkındaydı. Farkında olmadığı -mümkün değil tabii- Dzeko, Talisca ve Tadic birlikte oynadıklarında ağır bedenler hücumda sıkıntı çıkartacaktı. Defans üçlüsünü ve önlerindeki Fred-Amrabat ortaklığını bozmamıştı ve puan tablosunda üçüncü sırada yer alan Samsunspor ilk yarıda rakip kaleye isabetsiz şut bile atamadı. Rakibi kalesine getirmeyen F.Bahçe'de Kostic kanadı yerine Oğuz Aydın bölgesinden ortalar geldi ama Samsun bunları uzaklaştırmakta hiç güçlük çekmedi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Samsunspor maçındaki o pozisyonu yorumladı: Bence hatalı...

"OKUN KOCUK'UN İKİ KURTARIŞI OLMASA..."

Mourinho, devrede değişikliğe gitmeliydi. Fred ve Amrabat'ın enerjisi 60'dan sonra düşecekti.. Bunu tercih etmedi. Oyuna 58'de giren Osayi sağ kanada geçerken Oğuz solda daha iyi iş yapmaya başladı ama kenardan gelen 3 adam da oyuna ağırlıklarını koyamadılar. Mourinho'nun ilk 11'de başlatabileceği İrfan Can Kahveci kulübeden gelip kaliteli ortalarla 75'ten sonra 10 kişi kalmış Samsun takımının nabzını hiç düşürmedi. Kule santrforlara ısrarla yapılan ortalar dışında bir hücum aksiyonu üretemeyen F.Bahçe, Okan Kocuk'un 90+7'deki iki kurtarışı olmasa kazanabilirdi de.