Son dakika haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: "Bu adamın kaç ciğeri var?"

AHMET ÇAKAR: "PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK F.BAHÇE'DE"

"Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında ortaya koyduğu iyi oyun ve aldığı net skordan sonra belki de şampiyonluk yarışı yeniden başladı diyebiliriz. Hâlâ 4.5 puan fark var ama Galatasaray'ın futbolunun gün geçtikçe kötüleşmesi, Fenerbahçe'nin toparlanması ve fikstürün Galatasaray'ın inanılmaz aleyhine olmasıyla bugün itibarıyla yarış yeniden kızıştı.