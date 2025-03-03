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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: "Bu adamın kaç ciğeri var?"
Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 06:58

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: "Bu adamın kaç ciğeri var?"

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0 mağlup ederek zirveyle arasındaki farkı 4'e indirdi. Kanarya'nın evinde aldığı bu galibiyeti SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Gürcan Bİlgiç yorumladı. İşte yazarların birbirinden önemli değerlendirmeleri...

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: Bu adamın kaç ciğeri var?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0 kazandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: Bu adamın kaç ciğeri var?

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Dusan Tadic ve En-Nesyri kaydetti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: Bu adamın kaç ciğeri var?

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zorlu rakibini mağlup eden Fenerbahçe, zirveyle arasındaki farkı 4'e indirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: Bu adamın kaç ciğeri var?

Sarı-lacivertlilerin bu galibiyetini SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Gürcan Bİlgiç değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: Bu adamın kaç ciğeri var?

AHMET ÇAKAR: "PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK F.BAHÇE'DE"

"Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında ortaya koyduğu iyi oyun ve aldığı net skordan sonra belki de şampiyonluk yarışı yeniden başladı diyebiliriz. Hâlâ 4.5 puan fark var ama Galatasaray'ın futbolunun gün geçtikçe kötüleşmesi, Fenerbahçe'nin toparlanması ve fikstürün Galatasaray'ın inanılmaz aleyhine olmasıyla bugün itibarıyla yarış yeniden kızıştı.