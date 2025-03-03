Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
06:58
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Antalyaspor maçı sonrası büyük övgü: "Bu adamın kaç ciğeri var?"
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0 mağlup ederek zirveyle arasındaki farkı 4'e indirdi. Kanarya'nın evinde aldığı bu galibiyeti SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Ömer Üründül ve Gürcan Bİlgiç yorumladı. İşte yazarların birbirinden önemli değerlendirmeleri...