Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Samsunspor aynı kaderi paylaştı! Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna flaş yanıt…

DZEKO FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Mücadelenin ilk yarısında topa daha çok sahip olan Fenerbahçe oldu. İlk yarıda oyunun hakimi olan sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın ve Dzeko ile girdiği pozisyonları değerlendiremezken takımlar soyuna odasına golsüz eşitlikle gitti.