Giriş Tarihi: 16.03.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
23:28
Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Samsunspor aynı kaderi paylaştı! Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna flaş yanıt…
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe, evinde Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin son dakikalarında baskısını artırsa da girdiği pozisyonlarda Okan Kocuk'u geçemedi. Bu sonucun ardından Kanarya, Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı. Maçın ardından ilginç bir istatistik ortaya çıkarken, teknik direktör Jose Mourinho da şampiyonluğa dair gelen soruyu yanıtladı. İşte detaylar...