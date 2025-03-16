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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Samsunspor aynı kaderi paylaştı! Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna flaş yanıt…
Giriş Tarihi: 16.03.2025 23:15 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:28

Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Samsunspor aynı kaderi paylaştı! Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna flaş yanıt…

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Fenerbahçe, evinde Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-lacivertliler, mücadelenin son dakikalarında baskısını artırsa da girdiği pozisyonlarda Okan Kocuk'u geçemedi. Bu sonucun ardından Kanarya, Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı. Maçın ardından ilginç bir istatistik ortaya çıkarken, teknik direktör Jose Mourinho da şampiyonluğa dair gelen soruyu yanıtladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Samsunspor aynı kaderi paylaştı! Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna flaş yanıt…

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Samsunspor aynı kaderi paylaştı! Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna flaş yanıt…

Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çaldı. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Hakan Yemişken üstlendi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Samsunspor aynı kaderi paylaştı! Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna flaş yanıt…

Fenerbahçe, "Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko" kadrosuyla sahaya çıktı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Samsunspor aynı kaderi paylaştı! Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna flaş yanıt…

Samsunspor ise, "Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji" 11'iyle sahada yer aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Samsunspor aynı kaderi paylaştı! Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna flaş yanıt…

DZEKO FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Mücadelenin ilk yarısında topa daha çok sahip olan Fenerbahçe oldu. İlk yarıda oyunun hakimi olan sarı-lacivertliler, Oğuz Aydın ve Dzeko ile girdiği pozisyonları değerlendiremezken takımlar soyuna odasına golsüz eşitlikle gitti.