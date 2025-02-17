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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş Yunus Akgün gerçeği! Sarı-kırmızlı yönetim harekete geçti...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:42

Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş Yunus Akgün gerçeği! Sarı-kırmızlı yönetim harekete geçti...

Son dakika haberi: Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. 24. haftada Rizespor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyen Yunus Akgün'de henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Galatasaray cephesi genç yıldız için harekete geçti. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş Yunus Akgün gerçeği! Sarı-kırmızlı yönetim harekete geçti...

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş Yunus Akgün gerçeği! Sarı-kırmızlı yönetim harekete geçti...

24. haftada kritik Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3 puanla ayrılarak 6 puanlık farkı korumak istiyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş Yunus Akgün gerçeği! Sarı-kırmızlı yönetim harekete geçti...

Öte yandan sarı-kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş Yunus Akgün gerçeği! Sarı-kırmızlı yönetim harekete geçti...

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün yönetimin yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da flaş Yunus Akgün gerçeği! Sarı-kırmızlı yönetim harekete geçti...

Sezonun ilk yarısına 11 gol-7 asistle damgasını vuran Yunus Akgün, Ajax maçında dizinden sakatlandı. 15 gündür sahalardan uzak kalan Yunus'un yokluğu hissedildi.

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