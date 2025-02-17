Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
10:42
Son dakika haberi: Galatasaray'da flaş Yunus Akgün gerçeği! Sarı-kırmızlı yönetim harekete geçti...
Son dakika haberi: Ligde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. 24. haftada Rizespor'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyen Yunus Akgün'de henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Galatasaray cephesi genç yıldız için harekete geçti. İşte detaylar...