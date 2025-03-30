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Haberler Galeri Son dakika haberi: İtalya'dan Galatasaray'a yeni kaleci! Muslera'nın yerine sürpriz...
Giriş Tarihi: 30.03.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 11:36

Son dakika haberi: İtalya'dan Galatasaray'a yeni kaleci! Muslera'nın yerine sürpriz...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 6'ya düştü. Galatasaray'da bazı oyuncuların performansı eleştiri alırken, sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Cimbom'un Muslera sonrası gözüne kestirdiği kaleci ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: İtalya’dan Galatasaray’a yeni kaleci! Muslera’nın yerine sürpriz...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: İtalya’dan Galatasaray’a yeni kaleci! Muslera’nın yerine sürpriz...

BU SEZON İLK YENİLGİ

Siyah-beyazlı takıma kaybeden Aslan böylece ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Cimbom ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1'er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.

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Son dakika haberi: İtalya’dan Galatasaray’a yeni kaleci! Muslera’nın yerine sürpriz...

Bu maçla birlikte Galatasaray'ın deplasmandaki yenilmezlik serisi de bitti. Cimbom dış sahada en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1'lik skorla kaybetmiş, daha sonraki 25 müsabakada 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kalmıştı.

Son dakika haberi: İtalya’dan Galatasaray’a yeni kaleci! Muslera’nın yerine sürpriz...

ZİRVEDE PUAN FARKI 6 OLDU

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 9 puanlık farkı koruyamadı. Fenerbahçe'nin kazanması sonrası puan farkı maç fazlasıyla 6'ya düştü.

Son dakika haberi: İtalya’dan Galatasaray’a yeni kaleci! Muslera’nın yerine sürpriz...

MUSLERA VEDA EDECEK

Galatasaray'da 14. yılını dolduran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takıma sezon sonunda veda edecek.