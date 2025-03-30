Son dakika haberi: İtalya’dan Galatasaray’a yeni kaleci! Muslera’nın yerine sürpriz...

BU SEZON İLK YENİLGİ

Siyah-beyazlı takıma kaybeden Aslan böylece ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Cimbom ligde daha önce de Kasımpaşa ile 2, Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile de 1'er kez berabere kalarak puan kaybetmişti.