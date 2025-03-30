Giriş Tarihi: 30.03.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
11:36
Son dakika haberi: İtalya'dan Galatasaray'a yeni kaleci! Muslera'nın yerine sürpriz...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 6'ya düştü. Galatasaray'da bazı oyuncuların performansı eleştiri alırken, sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Cimbom'un Muslera sonrası gözüne kestirdiği kaleci ortaya çıktı. İşte detaylar...