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Haberler Galeri Son dakika haberi: Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Yeni transferler: "Muçi, gerçekçi değildi..."
Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:34

Son dakika haberi: Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Yeni transferler: "Muçi, gerçekçi değildi..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak 3. sırayı Trabzonspor'a kaptırdı. SABAH Spor yazarlar Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, siyah-beyazlı takımın tecrübeli teknik direktörü Fernando Santos'un yeni transferler üzerinden oynattığı planla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Kayserispor-Beşiktaş maçı haberinin tüm detayları...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika haberi: Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Yeni transferler: Muçi, gerçekçi değildi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak 3. sırayı Trabzonspor'a kaptırdı. SABAH Spor yazarlar Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, siyah-beyazlı takımın tecrübeli teknik direktörü Fernando Santos'un yeni transferler üzerinden oynattığı planla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Kayserispor-Beşiktaş maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Yeni transferler: Muçi, gerçekçi değildi...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki önemli mücadelede Fernando Santos önderliğindeki Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor'a konuk oldu.

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Son dakika haberi: Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Yeni transferler: Muçi, gerçekçi değildi...

İki takım içinde ortada geçen mücadelede puanlar paylaşıldı ve siyah-beyazlılar 3. sırayı Trabzonspor'a kaptırdı.

Son dakika haberi: Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Yeni transferler: Muçi, gerçekçi değildi...

SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Murat Özbostan Kara Kartal'ın teknik direktörü Fernando Santos'un oyun planı ve yeni transferler hakkında flaş ifadeler kaleme aldı.

Son dakika haberi: Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Yeni transferler: Muçi, gerçekçi değildi...

ALİ GÜLTİKEN - SEMİH NEDEN UZAKTA!

"Üç santrforla oynamak maç başlangıcında kağıt üstünde bazı şeyleri hayal ettiriyor ama oyun içinde bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek mümkün olmadı. Antalyaspor'a karşı oynanan kupa maçında rakibin yaslanmasının oluşturduğu avantaj, bu üç oyuncunun performansını öne çıkartabildi."

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