Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
07:34
Son dakika haberi: Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Yeni transferler: "Muçi, gerçekçi değildi..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak 3. sırayı Trabzonspor'a kaptırdı. SABAH Spor yazarlar Ali Gültiken, Murat Özbostan ve Fatih Doğan, siyah-beyazlı takımın tecrübeli teknik direktörü Fernando Santos'un yeni transferler üzerinden oynattığı planla ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Kayserispor-Beşiktaş maçı haberinin tüm detayları...