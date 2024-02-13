Son dakika haberi: Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Yeni transferler: "Muçi, gerçekçi değildi..."

ALİ GÜLTİKEN - SEMİH NEDEN UZAKTA!

"Üç santrforla oynamak maç başlangıcında kağıt üstünde bazı şeyleri hayal ettiriyor ama oyun içinde bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek mümkün olmadı. Antalyaspor'a karşı oynanan kupa maçında rakibin yaslanmasının oluşturduğu avantaj, bu üç oyuncunun performansını öne çıkartabildi."