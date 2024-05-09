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Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf | Ortalık karıştı...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 10:09

Son dakika haberi: Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf | Ortalık karıştı...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi yari final rövanş maçında Real Madrid yine tarihi bir geri dönüşe imza attı. Davies'in golüyle 1-0 geriye düşen Madrid, 88. ve 90+1. dakikada Joselu'nun attığı gollerle maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Geceye damga vuran pozisyon ise son dakikalarda verilen ofsayt kararı. Maçın ardından konuşan De Ligt, yan hakemin skandal bir itirafta bulunduğu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları ve Real Madrid-Bayern Münih maçı özeti....

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Son dakika haberi: Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf | Ortalık karıştı...

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün unutulmayacak bir maç oynandı. Real Madrid, Almanya'daki 2-2 biten müsabakanın rövanşında Bayern Münih'i geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Geceye damga vuran pozisyon ise son dakikalarda verilen ofsayt kararı ve Bayern takımının çılgına dönmesi oldu. İşte tarihi maçta yaşananlar...

Son dakika haberi: Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf | Ortalık karıştı...

JOSELU OYUNA GİRDİ MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle biterken 68. dakikada Alphonso Davies, Bayern'i öne geçirdi. Ancak hesaba katmadıkları bir isim vardı: Joselu…

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Son dakika haberi: Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf | Ortalık karıştı...

81'de Valverde'nin yerine giren İspanyol forvet, önce 88'de skoru eşitledi. Ardından da 90+1'de bir kez daha sahneye çıkıp taraftarını coşturdu. 2012'de bir tweeti Joselu'nun, o gün Real Madrid maçına gitmek için bilet aradığı ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf | Ortalık karıştı...

Bu galibiyetten sonra Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Milli oyuncumuz Arda Güler, eflatun- beyazlı takımda maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Son dakika haberi: Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf | Ortalık karıştı...

1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'ndaki finalde Arda'lı Madrid, Nuri Şahin'in yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Dortmund ile kozlarını paylaşacak.

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