Son dakika haberi: Real Madrid-Bayern Münih maçı tarihe geçti! Hakemden skandal itiraf | Ortalık karıştı...

81'de Valverde'nin yerine giren İspanyol forvet, önce 88'de skoru eşitledi. Ardından da 90+1'de bir kez daha sahneye çıkıp taraftarını coşturdu. 2012'de bir tweeti Joselu'nun, o gün Real Madrid maçına gitmek için bilet aradığı ortaya çıktı.