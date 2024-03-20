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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Fernando Santos ve yönetim arasındaki ipler koptu! Salih Uçan krizi son noktası oldu…
Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 07:28

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Fernando Santos ve yönetim arasındaki ipler koptu! Salih Uçan krizi son noktası oldu…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, sezonun en çok teknik direktör değiştiren takımı oldu. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve son olarak Fernando Santos… Siyah-beyazlı ekipte Portekizli çalıştırıcıyla da işler iyi gitmiyor. Bu sırada Beşiktaş yönetimi ve Fernando Santos arasında da kriz patlak verdi. Salih Uçan'ın yeni sözleşme konusu, iki taraf arasındaki iplerin koptuğunu gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Fernando Santos ve yönetim arasındaki ipler koptu! Salih Uçan krizi son noktası oldu…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, ligde kötü günler geçiriyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Fernando Santos ve yönetim arasındaki ipler koptu! Salih Uçan krizi son noktası oldu…

Sezon başından bu yana beklentilerin oldukça altında kalan siyah-beyazlı ekipte Fernando Santos da sorunlara çözüm olamadı.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Fernando Santos ve yönetim arasındaki ipler koptu! Salih Uçan krizi son noktası oldu…

Son haftalarda alınan sonuçlar nedeniyle geleceği tartışılan Fernando Santos'un yaşanan son gelişmelerin ardından yönetim ile arasındaki iplerin koptuğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Fernando Santos ve yönetim arasındaki ipler koptu! Salih Uçan krizi son noktası oldu…

SALİH UÇAN KRİZİ İPLERİ KOPARDI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun bitiminden bu yana kördüğüm olan Salih Uçan'ın sözleşme konusu veda ile noktalanmak üzere.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Fernando Santos ve yönetim arasındaki ipler koptu! Salih Uçan krizi son noktası oldu…

Siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu, eski başkan Ahmet Nur Çebi döneminde başlayan görüşmelerde sezon sonu bitecek kontratını uzatamamıştı.

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