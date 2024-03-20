Giriş Tarihi: 20.03.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
07:28
Son dakika haberleri: Beşiktaş’ta Fernando Santos ve yönetim arasındaki ipler koptu! Salih Uçan krizi son noktası oldu…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş, sezonun en çok teknik direktör değiştiren takımı oldu. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve son olarak Fernando Santos… Siyah-beyazlı ekipte Portekizli çalıştırıcıyla da işler iyi gitmiyor. Bu sırada Beşiktaş yönetimi ve Fernando Santos arasında da kriz patlak verdi. Salih Uçan'ın yeni sözleşme konusu, iki taraf arasındaki iplerin koptuğunu gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları…