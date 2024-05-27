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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 10:03

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 99 puanla kulüp rekorunu kırsa da şampiyonluk için yeterli olamadı. İstanbulspor'u dün 6-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım sezonu ikinci sırada tamamladı ve önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına 2. ön eleme oynamaya hak kazandı. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaşırken maçı da 6-0 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bright Osayi Samuel, Serdar Dursun ve Joshua King'ten geldi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları...

REKOR PUAN VE BU SEZON LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

İsmail Kartal'ın öğrencileri sezonu 99 puanda tamamlarken rakip filelere 99 gol gönderdi. Sezonu 'ligin en golcü takımı' olarak kapatan Fenerbahçe kalesinde ise 31 gol gördü.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları...

27 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle ligde oynadığı son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u 2'şer kez, Sivasspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Galatasaray'ı mağlup etti.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları...

FENER'İN TEK YENİLGİSİ TRABZONSPOR'A

Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı. Kanarya son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmuştu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları...

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan girecek.

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