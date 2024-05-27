Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları...

REKOR PUAN VE BU SEZON LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

İsmail Kartal'ın öğrencileri sezonu 99 puanda tamamlarken rakip filelere 99 gol gönderdi. Sezonu 'ligin en golcü takımı' olarak kapatan Fenerbahçe kalesinde ise 31 gol gördü.

