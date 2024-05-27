Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
10:03
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 99 puanla kulüp rekorunu kırsa da şampiyonluk için yeterli olamadı. İstanbulspor'u dün 6-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım sezonu ikinci sırada tamamladı ve önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına 2. ön eleme oynamaya hak kazandı. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...