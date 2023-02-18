Giriş Tarihi: 18.02.2023 18:13 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 18:16

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Dünya Kupası’na damga vuran yıldız oyuncu Türkiye’ye desteğiyle gönülleri fethetti…

Son dakika haberleri… Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları hızla sarılmaya devam ediliyor. Spor camiasının da depremzedeler için tek yürek olduğu bu dönemde, yabancı futbolcuların destekleri de dikkatleri çekiyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesine giren yıldız ismin anlamlı hareketi de adeta gönülleri fethetti. İşte son dakika haberinin detayları…