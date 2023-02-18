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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Dünya Kupası’na damga vuran yıldız oyuncu Türkiye’ye desteğiyle gönülleri fethetti…
Giriş Tarihi: 18.02.2023 18:13 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 18:16

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Dünya Kupası’na damga vuran yıldız oyuncu Türkiye’ye desteğiyle gönülleri fethetti…

Son dakika haberleri… Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları hızla sarılmaya devam ediliyor. Spor camiasının da depremzedeler için tek yürek olduğu bu dönemde, yabancı futbolcuların destekleri de dikkatleri çekiyor. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesine giren yıldız ismin anlamlı hareketi de adeta gönülleri fethetti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Dünya Kupası’na damga vuran yıldız oyuncu Türkiye’ye desteğiyle gönülleri fethetti…

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde gerçekleşen iki deprem, 11 ili etkisi altına aldı. Depremin yaraları hızla sarılmaya devam ederken spor camiası da tek yürek oldu.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Dünya Kupası’na damga vuran yıldız oyuncu Türkiye’ye desteğiyle gönülleri fethetti…

Tüm spor kulüplerinin ve futbolcuların depremzedeler için desteklerini esirgemediği bu dönemde, birçok yabancı kulüp ve futbolcu da yardımda bulunuyor.

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Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Dünya Kupası’na damga vuran yıldız oyuncu Türkiye’ye desteğiyle gönülleri fethetti…

Avrupa futbolunda ve Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulunulmuş ve "yanınızdayız" mesajı verilmişti.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Dünya Kupası’na damga vuran yıldız oyuncu Türkiye’ye desteğiyle gönülleri fethetti…

Türkiye'ye desteğini esirgemeyen ve bağış yapan isimler arasına Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer listesine giren Dominik Livakovic de eklendi.

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu! Dünya Kupası’na damga vuran yıldız oyuncu Türkiye’ye desteğiyle gönülleri fethetti…

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURMUŞTU

Hırvatistan Milli Takımı'nda dikkat çeken isimlerin başında gelen kaleci Dominik Livakovic, Brezilya ile oynadıkları maçta muazzam bir performans ortaya koymuştu.

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