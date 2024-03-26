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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Olay hakem toplantısı sızdırıldı: Galatasaray jet hızıyla harekete geçti
Giriş Tarihi: 26.03.2024 07:01 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 07:02

SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Olay hakem toplantısı sızdırıldı: Galatasaray jet hızıyla harekete geçti

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de milli ara olmasına rağmen gündem yine durulmuyor. Ligin son haftalarına girildiği sırada yaşanan olaylar, futbol camiasını bir hayli meşgul ederken bir yeni gündem maddesi daha ortaya çıktı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin hakem toplantısı, dün akşam saatlerinde sosyal medyaya sızdı. Sızan videoda çok konuşulacak anlar yer alırken sarı-kırmızılı kulüp ve TFF de jet hızıyla harekete geçti. Taraftarların gece boyunca konuştuğu hakem toplantısı, gündemi bir süre daha meşgul edecek gibi görünüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Olay hakem toplantısı sızdırıldı: Galatasaray jet hızıyla harekete geçti

Son dakika haberleri… Süper Lig'de milli araya Kasımpaşa galibiyetiyle moralli giren Galatasaray, puanını 81 yaparak zirvedeki yerini korumuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Olay hakem toplantısı sızdırıldı: Galatasaray jet hızıyla harekete geçti

Şampiyonluk yolunda kalan son 8 haftayı da kayıpsız geçerek mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, milli ara dönüşünde tam kadro olmayı hedefliyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Olay hakem toplantısı sızdırıldı: Galatasaray jet hızıyla harekete geçti

Bu sırada dün akşam saatlerinde sosyal medyaya sızan 'hakem toplantısı' taraftarları bir süre meşgul edecek gibi görünüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Olay hakem toplantısı sızdırıldı: Galatasaray jet hızıyla harekete geçti

HAKEM TOPLANTISI SIZDIRILDI

Süper Lig hakemleriyle MHK Danışmanı Hugh Dallas ve VAR'dan sorumlu Cem Satman'ın katıldığı toplantı ortalığı karıştırdı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Herkes bunu konuşuyor! Olay hakem toplantısı sızdırıldı: Galatasaray jet hızıyla harekete geçti

Galatasaray-Antalyaspor maçında sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltının konuşulduğu görüntüleri kimin sızdırdığı tartışılmaya başlandı.

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