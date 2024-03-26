SON DAKİKA! Hakem toplantısı kayıtlarını kim sızdırdı? Galatasaray'dan flaş hamle | Video

Trendyol Süper Lig'de milli ara olmasına rağmen gündem yine durulmuyor. Ligin son haftalarına girildiği sırada yaşanan olaylar, futbol camiasını bir hayli meşgul ederken bir yeni gündem maddesi daha ortaya çıktı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Galatasaray-Antalyaspor maçına ilişkin hakem toplantısı, dün akşam saatlerinde sosyal medyaya sızdı. Sızan videoda çok konuşulacak anlar yer alırken sarı-kırmızılı kulüp ve TFF de jet hızıyla harekete geçti. Taraftarların gece boyunca konuştuğu hakem toplantısı, gündemi bir süre daha meşgul edecek gibi görünüyor.