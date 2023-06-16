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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Letonya-Türkiye maçı öncesi flaş sözler! "Stefan Kuntz uzun bir tatile çıkar"
Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 08:17

Son dakika haberleri: Letonya-Türkiye maçı öncesi flaş sözler! "Stefan Kuntz uzun bir tatile çıkar"

Son dakika haberleri: Liglerin sona ermesinden sonra gözler şimdi de EURO 2024 Eleme maçlarına çevrildi. A Milli Takım'ımız bugün deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi takımda eksikler bulunurken, kimlerin oynayacağı merak ediliyor. SABAH Spor'un usta yazarları karşılaşma öncesi Stefan Kuntz ve bazı oyuncular için çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberleri: Letonya-Türkiye maçı öncesi flaş sözler! Stefan Kuntz uzun bir tatile çıkar

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, bu akşam son sıradaki Letonya'ya konuk olacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, kendisine ters gelen rakibini yenerek gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Son dakika haberleri: Letonya-Türkiye maçı öncesi flaş sözler! Stefan Kuntz uzun bir tatile çıkar

Milliler, daha önce 8 kez karşılaştığı Letonya'yı sadece 2 kez yenebildi. 5 maç beraberlikle biterken, 1 kez de Letonya kazandı.

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Son dakika haberleri: Letonya-Türkiye maçı öncesi flaş sözler! Stefan Kuntz uzun bir tatile çıkar

GÜNÜN SORUSU

Milli Takım'dan Letonya maçında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Golcümüz kim olmalı? SABAH Spor'un usta yazarları maç öncesi Türkiye ve Stefan Kuntz için çokar çarpıcı sözler söyledi.

Son dakika haberleri: Letonya-Türkiye maçı öncesi flaş sözler! Stefan Kuntz uzun bir tatile çıkar

ALİ GÜLTİKEN: MİLLİ TAKIM VE OYUNCULAR İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Golcüler her seviyedeki takımlar için çok önemlidir. Uluslararası seviyelerde bu konu biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü ne planlarsanız planlayın sonuç skoru alma yönüne dönüyor.

Son dakika haberleri: Letonya-Türkiye maçı öncesi flaş sözler! Stefan Kuntz uzun bir tatile çıkar

Evet, Cenk Tosun ve Enes Ünal yok ama A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda olan Umut Nayir, Umur Bulut ve Barış Alper Yılmaz da yetenekli oyuncular.

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