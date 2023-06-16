Giriş Tarihi: 16.06.2023 08:12
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
08:17
Son dakika haberleri: Letonya-Türkiye maçı öncesi flaş sözler! "Stefan Kuntz uzun bir tatile çıkar"
Son dakika haberleri: Liglerin sona ermesinden sonra gözler şimdi de EURO 2024 Eleme maçlarına çevrildi. A Milli Takım'ımız bugün deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi takımda eksikler bulunurken, kimlerin oynayacağı merak ediliyor. SABAH Spor'un usta yazarları karşılaşma öncesi Stefan Kuntz ve bazı oyuncular için çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...