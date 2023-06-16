Son dakika haberleri: Letonya-Türkiye maçı öncesi flaş sözler! "Stefan Kuntz uzun bir tatile çıkar"

ALİ GÜLTİKEN: MİLLİ TAKIM VE OYUNCULAR İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Golcüler her seviyedeki takımlar için çok önemlidir. Uluslararası seviyelerde bu konu biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü ne planlarsanız planlayın sonuç skoru alma yönüne dönüyor.