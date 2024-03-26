Giriş Tarihi: 26.03.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
16:49
Son dakika haberleri: TFF sızdırılan görüntüleri yayınladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonları için olay sözler...
Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, dün akşam ortaya çıkan MHK toplantısı görüntüleriyle ilgili bir resmi açıklama yaptı ve söz konusu toplantının tamamını yayınladı. Yayınlanan görüntülerde Galatasaray-Antalyaspor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki tartışmalı pozisyonların ele alındığı görülüyor. Hugh Dallas'ın bu maçlarda görevli olan hakemlere verilen kararlarla ilgili sorular sorduğu da ortaya çıktı. Ayrıca TFF, sızdırılan görüntüler hakkında da soruşturma açtığını duyurdu. İşte olay olan o görüntüler...