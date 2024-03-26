Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: TFF sızdırılan görüntüleri yayınladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonları için olay sözler...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 16:49

Son dakika haberleri: TFF sızdırılan görüntüleri yayınladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonları için olay sözler...

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, dün akşam ortaya çıkan MHK toplantısı görüntüleriyle ilgili bir resmi açıklama yaptı ve söz konusu toplantının tamamını yayınladı. Yayınlanan görüntülerde Galatasaray-Antalyaspor ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki tartışmalı pozisyonların ele alındığı görülüyor. Hugh Dallas'ın bu maçlarda görevli olan hakemlere verilen kararlarla ilgili sorular sorduğu da ortaya çıktı. Ayrıca TFF, sızdırılan görüntüler hakkında da soruşturma açtığını duyurdu. İşte olay olan o görüntüler...

Son dakika haberleri: TFF sızdırılan görüntüleri yayınladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pozisyonları için olay sözler...

TFF, dün akşam sosyal medyaya sızdırılan görüntülerin ardından, MHK'nin yaptığı online toplantı kaydının tamamını yayınlayarak resmi bir açıklamada bulundu. İşte TFF tarafından yapılan açıklamanın tamamı ve tartışma konusu olan o görüntüler...

Son dakika haberleri: TFF sızdırılan görüntüleri yayınladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pozisyonları için olay sözler...

"ALGI KİRLİLİĞİNİ GİDERMEK AMACIYLA..."

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: TFF sızdırılan görüntüleri yayınladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pozisyonları için olay sözler...

TFF SORUŞTURMA AÇTI

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

MHK olarak; Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamını TFF YouTube kanalından ve aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Son dakika haberleri: TFF sızdırılan görüntüleri yayınladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pozisyonları için olay sözler...

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Erkan Engin'e penaltı pozisyonu soruldu.

Hugh Dallas: Erkan, Pawel'e hangi görüntünün net bir elle oynama olduğunu göstermeni istiyorum. Hangi görüntüde net bir elle oynama var?

Son dakika haberleri: TFF sızdırılan görüntüleri yayınladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın pozisyonları için olay sözler...

"ŞU ANDA NET BİR BİR ELLEME GÖREMİYORUM"

Erkan Engin: Şu anda net bir elleme göremiyorum. Odadaki hissiyatımdan bahsetmem gerekirse, kale arkasından ve yakındaki görüntüden emin oldum. Topun kırılmasından ve hareketinden pozisyonun elle oynama düşündüm o an.

Cihan Aydın: Erkan Engin ekrana geldiğimde 'Top burada ele geliyor' dedi. Ben de, top direkt eline mi geliyor başka bir yerine çapıyor mu diye sordum. 'Hayır, top direkt eline geliyor' dedi. Öyle deyince ben de penaltı kararı verdim.

TFF, MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını yayınladı! "Hissiyatım öyleydi" sözü ortalığı sarstı | Video

SON DAKİKA