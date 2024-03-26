Video Spor TFF, MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını yayınladı! "Hissiyatım öyleydi" sözü ortalığı sarstı | Video
TFF, MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını yayınladı!

TFF, MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını yayınladı! "Hissiyatım öyleydi" sözü ortalığı sarstı | Video

26.03.2024 | 16:39

Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan TFF'nin hakem eğitim toplantısında çok konuşulan Galatasaray maçında yaşanan penaltı pozisyonunun ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Mart 2024'te yapılan MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını yayınladı. Bu kez, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Erkan Engin gündem oldu. Tartışmalı pozisyonla ilgili Erkan Engin, “Şimdi izlediğimde el yok gibi! O anki hissiyatım öyleydi.” dedi. İskoç hakem eğitmeni Hugh Dallas ise "%100 emin değilsek VAR’a çağırmıyoruz! Orada izlediğin görüntü de bunlarla aynı!” cevabını verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Mart 2024'te yapılan MHK Eğitim Toplantısı'nın tamamını yayınladı. TFF, resmi hesabından şu açıklamayı yaptı.

"Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenli olarak online yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

MHK olarak; Türk futbolunu hedef alan bu tür girişimlerle oluşturulmak istenen algı kirliliğini gidermek amacıyla, söz konusu online toplantının tamamını TFF YouTube kanalından ve aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz."

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