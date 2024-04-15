Son dakika transfer haberi: Arda Güler için bomba transfer iddiası! Şampiyonluk hediyesi olarak geliyor

Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Takımdan ayrılmak istediği konuşulan yıldız futbolcu için infial yaratacak bir transfer iddiası gündeme düştü. İşte son dakika Arda Güler transfer haberinin tüm detayları...