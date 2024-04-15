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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Arda Güler için bomba transfer iddiası! Şampiyonluk hediyesi olarak geliyor
Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 14:32

Son dakika transfer haberi: Arda Güler için bomba transfer iddiası! Şampiyonluk hediyesi olarak geliyor

Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Takımdan ayrılmak istediği konuşulan yıldız futbolcu için infial yaratacak bir transfer iddiası gündeme düştü. İşte son dakika Arda Güler transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Arda Güler için bomba transfer iddiası! Şampiyonluk hediyesi olarak geliyor

Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Takımdan ayrılmak istediği konuşulan yıldız futbolcu için infial yaratacak bir transfer iddiası gündeme düştü. İşte son dakika Arda Güler transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Arda Güler için bomba transfer iddiası! Şampiyonluk hediyesi olarak geliyor

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile iyi bir performans sergileyen Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

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Son dakika transfer haberi: Arda Güler için bomba transfer iddiası! Şampiyonluk hediyesi olarak geliyor

Sarı-lacivertli ekip bu transferden 20+10 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %20 pay hakkı elde etmişti.

Son dakika transfer haberi: Arda Güler için bomba transfer iddiası! Şampiyonluk hediyesi olarak geliyor

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

İspanyol devine transfer olduktan sonra art arda 3 sakatlık yaşayan milli yıldız, toplamda 106 gün sahadan uzak kalıp 22 maç kaçırmıştı.

Son dakika transfer haberi: Arda Güler için bomba transfer iddiası! Şampiyonluk hediyesi olarak geliyor

Yaşadığı sakatlıkları atlatan yetenekli oyuncu, 18 kişilik kadroya alınsa da Carlo Ancelotti tarafından pek tercih edilmedi.

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